DNA ar fi fabricat patru dosare pentru a-l scoate pe Ioan Oltean de pe scena politică

Conform lui, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a fabricat patru dosare împotriva sa pentru a-l elimina de pe scena politică, precizând că, atunci când ești un politician consecvent, cu o integritate morală, mulți indivizi își doresc să te distrugă.

Timp de șapte ani, Ioan Oltean s-a luptat cu autoritățile române, dar, cu ajutorul bunului Dumnezeu, a reușit să învingă, toate dosarele fiind închise, cu precizarea că faptele de care fusese acuzat nu există.

„Patru dosare, mai exact, mi-a făcut DNA-ul pentru a mă scoate și elimina din politică. Eram un om politic cu coloană vertebrală și cu demnitate și nu eram deloc pe placul multora dintre cei care își doreau plecarea mea din politică. Atunci au dezvoltat patru dosare. Cel mai faimos este cel cu sacul de bani luat în curtea Bisericii din Chitila.

A fost o perioadă foarte grea, trebuie să recunosc, unde am pierdut tot. Prieteni, credibilitate, totul. Mass-media a șters pe jos cu mine, dintr-un om politic cu poziție solidă în societatea românească am ajuns paria societății. Important este însă că am învins în această confruntare cu DNA-ul și am câștigat. Toate dosarele au fost închise și cu precizarea că fapta nu a existat.

Este un caz unic în justiția României în care DNA-ul să-și claseze patru din dosarele care mi-au fost deschise atunci. Mulțumesc lui Dumnezeu să depășesc cu bine și mereu am crezut că sunt nevinovat și trebuie să câștig, mi-a dat puterea fizică și psihică să reușesc să depășesc cu bine această perioadă. Aproape șapte ani a durat totul, dar știți vorba aia: totul e bine când se termină cu bine”, a declarat el, luni, în cadrul unui interviu acordat pentru Gazeta de Cluj.

Momentan, nu se știe sigur dacă Ioan Oltean se va reîntoarce pe scena politică

Până acum, Ioan Oltean a primit oferte din partea mai multor partide politice din România, atât vechi, cât și vechi, însă, momentan, nu știe când se va reîntoarce pe scena politică pentru că este conștient că îi este greu să își refacă imaginea politică pe care o avea înainte.

Conform lui, încă există persoane care sunt convinse că acuzațiile care i-au fost aduse în trecut sunt reale.

„Nu aș putea vorbi de o intenție neapărat de a reveni în politică. Mai mult există oferte din partea unor partide, mai vechi sau mai noi și nu aș vrea să le nominalizez deoarece suntem încă în discuții. Deocamdată analizez și nu am luat nicio decizie. Nu am uitat de politică și aș vrea să continui în partidul în care am fost aproape 30 și ceva de ani.

E foarte greu să o refac (imaginea politică), să mă întorc la ceea ce am fost cândva. Mass-media a prezentat într-o frază simplă că am câștigat, atât. Nu s-a comentat mult. Există astăzi destule persoane care încă sunt de părere că sunt vinovat sau că între timp eu am câștigat.

E foarte greu să-mi recâștig imaginea, iar pentru aceasta trebuie să dețin funcții și să fiu într-un contact permanent cu oamenii. Atâta timp cât sunt un simplu cetățean, e foarte greu să mai recâștig ceea ce am pierdut prin ceea ce a făcut DNA-ul cu mine”, a adăugat el.