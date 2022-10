Fostul antrenor al Simonei Halep, Artemon Apostu-Efremov, afirmă că nu înţelege cum a ajuns Halep să fie depistată pozitiv cu o substanţă interzisă.

Fostul antrenor, șocat de veste

„Sincer, m-a șocat vestea, efectiv m-a șocat pentru că știu cât de atentă și de grijulie este Simona cu lucrurile acestea”, a spus Apostu-Efremov pentru GSP.

„Într-adevăr, Teo Cercel se ocupa de relația cu Agenția Națională Anti-Doping și după ce el nu a mai fost în echipă, eu m-am interesat de multe ori, întrebând de anumite medicamente”, detaliază antrenorul.

El a aflat cu surprindere despre această problemă și spune că cei din staff-ul sportivei verifica tot la ANAD, până și unele medicamente naturiste. Artemon Apostu-Efremov mărturisește că Simona „era extrem de grijulie” în această privință, inclusiv cu o banală sticlă de apă.

Nu cred că Simona vreodată s-a gândit la așa ceva

Fostul antrenor al Simonei este convins că s-a făcut o greșeală pentru că sportiva nu ar fi recurs niciodată intenționat la astfel de substanțe.

„Inclusiv de unele naturiste, un exemplu banal, echinacea. Asta pentru că voia să fie sigură că totul e în regulă. Tot timpul când era cazul să ia ceva, sunam și întrebam. Așa că nu știu ce să spun, mi se pare de domeniul fantasticului.

Nu știu cum se poate ajunge în asemenea situație sau nu, cert e că Simona era extrem de grijulie, inclusiv dacă, să zicem, era o sticlă de apă desfăcută lângă, care nu era a ei sau nu era sigură că e a ei, nu se atingea de ea, lua alta, sigilată. Ca să elimine orice potențial risc.

Este clar că undeva pe parcurs a apărut o greșeală, sper să fie identificată, eu nu cred că Simona vreodată s-a gândit la așa ceva”, subliniază el.

Simona Halep, depistată pozitiv la un control antidoping

Amintim că, cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, la 21 octombrie, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

”Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii.

În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a spus atunci Halep.