Ford Trucks F-Vision Future, un camion-concept complet electric.

Conform producătorului, vehiculul „are grijă de priorităţile oamenilor, atât în ​​interiorul cabinei, cât şi pe şosea, precum şi de încărcătura transportată, şi urmăreşte în permanenţă să se conecteze şi să comunice cu mediul înconjurator şi utilizatorii”.

Ford Trucks F-MAX a câştingat premiul „Camionul anului”

N oua gamă Ford Trucks F-MAX este lansată la cea de a 67-a ediţie a IAA Commercial Vehicles din Hanovra, Germania. F-MAX preia numele legendarei serii F de la Ford şi se impune prin dimensiune, nivel ridicat de confort şi durabilitate. Aceste atribute au facut ca noul AutoTractor F-MAX să câştige prestigiosul premiu Truck of the Year, în competiţia jurizată de 23 de specialişti din 23 de ţări europene. Premiul marchează un succes remarcabil pentru noul F-Max.

F-MAX va stabili un nou punct de referinţă şi se va impune printre cele mai importante mărci la nivel global în segmentul vehicule comerciale grele. Noul F-MAX a fost proiectat şi testat de 500 de ingineri Ford Otosan pe o perioadă de 5 ani. Testele au fost efectuate în 11 ţări pe 4 continente, utilizând 233 unităţi prototip. Aceasta a implicat 15.500 de ore de testare în laborator şi 5 milioane de kilometri de testare rutieră.

“Ford Trucks îşi asumă o promisiune foarte provocatoare. Prin Sharing the load - promisiunea brand-ului nostru, ne angajăm să înţelegem nevoile clienţilor şi să ii sprijinim în a duce cu succes încărcătura şi dificultatea acesteia indiferent de sarcina pe care o vor avea. “, a declarat Haydar Yenigün, CEO al Ford Otosan. "Am dezvoltat noul nostru autotractor pornind de la principiile care fundamentează marca Ford: confort, putere, eficienţă şi tehnologie de ultima oră. Pentru a ne asigura că designul garantează aceste aspecte, din punct de vedere al eficienţei şi al practicabilităţii, am examinat fiecare componentă şi fiecare detaliu de nenumărate ori". mai adaugă Haydar Yenigün.

"70% din vânzările de vehicule comerciale grele din România sunt reprezentate de autotractoarele pentru transportul internaţional. F-MAX este conceput să răspundă perfect cerinţelor clienţilor şi şoferilor din acest segment de piata. Iată că in curand vom putea livra pe piaţa românească, vehiculul câstigător al competiţiei International truck of the year demonstrând faptul că un preţ competitiv nu necesită niciun compromis în ceea ce priveşte calitatea, specificaţiile tehnice sau performanţa. Aşteptăm cu nerăbdare să oferim noul F-MAX, vehicul care va creşte cu siguranţă profitabilitatea şi competitivitatea clienţilor nostri, şi va da ocazia şoferilor să se bucure de o cabină, si un camion, certificate ca find cele mai bune pentru anul 2019. Sunt convins că F-MAX se va bucura de un mare succes în România." declară Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks, unic importator şi distribuitor Ford Trucks în România.

"Lansarea oficială a noului autotractor în România va avea loc la sfarsitul lunii Octombrie 2018, moment când vom deschide şi sesiunea de pre-vânzari pentru piaţa românească." mai adaugă Stefano Albarosa.

Cefin Trucks este unic importator al mărcii Ford Trucks în România. Compania este un partener de încredere al transportatorilor, activând de peste 20 de ani în domeniul auto ca furnizor de servicii şi produse pentru profesioniştii din lumea transporturilor. Reteaua de distribuţie şi asistenţă tehnică este prezentă în Bucureşti, Constanţa, Braşov, Craiova, Timişoara, Deva, Arad, Bacău, Suceava, Cluj, Oradea şi Baia Mare. Pachetul complet de servicii oferite de Cefin Trucks integrează pe lângă serviciile Post Vânzare, oferirea de soluţii financiare optimizate, servicii de TradeIn, servicii de BuyBack, servicii de instruire a utilizatorilor şi nu în ultimul rând servicii telematice.