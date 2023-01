FMI intenționează să ofere 16.000 de milioane de dolari pentru reconstrucția Ucrainei

Fondul Monetar Internațional (FMI) analizează să ofere Ucrainei un pachet de ajutoare – distribuit pe mai mulți ani – în valoare de 16.000 de milioane de dolari pentru a încerca să atenueze pierderea economică pe care o suferă țara din cauza războiului și să contribuie la reconstrucția sa după ce armele vor tăcea. Recentele atacuri rusești au vizat infrastructura civilă și, în special, rețeaua electrică, într-o campanie de bombardament care a provocat pagube în întreaga țară, lăsând milioane de oameni și întreprinderi fără o aprovizionare fiabilă cu energie electrică, căldură și apă.

De asemenea, agenția își propune să fie un catalizator pentru mai multe finanțări internaționale deoarece Kievul încearcă să respingă forțele ruse, au declarat surse FMI pentru agenția de presă Bloomberg. Implementarea programului depinde de mai multe condiții, inclusiv de sprijinul membrilor G-7 și al donatorilor și creditorilor Ucrainei care garantează sustenabilitatea datoriei țării.

De asemenea, planul va necesita modificări ale regulilor de creditare ale FMI pentru a putea trimite această sumă în țara devastată de război, iar guvernul de la Kiev va trebui să se angajeze la o serie de politici de transparență. Dacă va fi aprobat, acesta va fi dezvoltat în trei-patru ani, cu o debursare de 5.000-7.000 milioane în primul an.

„Există speranța că programul va fi agreat până la sfârșitul lunii martie, prima tranșă intrând în vigoare în cel mai bun caz în aprilie. De asemenea, se așteaptă că va ajuta la stimularea mai multor ajutoare financiare pentru Ucraina din partea instituțiilor publice și a creditorilor privați”, relatează sursa citată anterior.

În 2022, nevoile Ucrainei au trecut de la 190 de milioane de dolari americani la 4.300 de milioane de dolari americani

Nevoile Ucrainei au trecut de la 190 de milioane la 4.300 de milioane în 2022, potrivit ONU. Factura pentru găzduirea refugiaților lor va fi în valoare de alte 40.000, bani care nu vor părăsi niciodată țările gazdă.

FMI „rămâne strâns implicat” cu Ucraina, a declarat agenția într-un comunicat de răspuns către sursa citată anterior, adăugând că cooperarea „ar putea deschide calea către un program complet”, fără a detalia dimensiunea potențială a acestui împrumut.

Ministerul de Finanțe ucrainean a refuzat să comenteze; într-o declarație separată și-a exprimat speranțele pentru acel program complet. Dacă planul nu va obține sprijinul a suficiente țări membre FMI, fondul ar putea sprijini Ucraina cu o alternativă, așa-numita Facilitate de finanțare rapidă de 1,3 miliarde de dolari, potrivit acelorași surse.

FMI a estimat luna trecută că nevoile de finanțare externă ale Ucrainei se vor ridica la cel puțin 39,5 miliarde de dolari în acest an. Ministrul de Finanțe, Serhii Marcenko, a declarat pe 10 ianuarie că deficitul bugetar al guvernului va crește la 3,5 miliarde de dolari în 2023, ceea ce s-ar ridica la aproximativ 42 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, țara va avea nevoie de aproximativ 8 miliarde de dolari în plus în acest an pentru infrastructura critică deteriorată de recentele atacuri rusești. UE s-a angajat să ofere Ucrainei un ajutor financiar de 18 miliarde de euro (19,5 miliarde de dolari) în acest an, iar Statele Unite vor contribui cu aproximativ 10 miliarde, relatează ABC.