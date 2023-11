PNL nu susţine recompensarea celor care denunţă faptele de evaziune fiscală. Aceasta este declarația dată, marţi, de către deputatul liberal Florin Roman. Politicianul a spus că proiectul așa cum este el în forma actuală nu este pe placul liberalilor.

El a adăugat că nu s-a luat nicio decizie în acest sens, fiind vorba doar „despre o stângăcie”.

„E adevărat, n-a fost luată o decizie şi am spus la momentul respectiv că deciziile se anunţă după ce au şi partea de susţinere politică. În acest caz a fost, să zic aşa, vorba de o stângacie. Trebuie să înţelegeţi că domnul Boloş are o construcţie a unui om corect, de tehnocrat, care are o problemă, şi anume aceea de a aduce bani la visteria ţării pentru a funcţiona statul din toate punctele de vedere şi sigur că primeşte diferite sugestii, propuneri din interiorul Ministerului de Finanţe. Problema e de comunicare, că nu comunici aceste decizii decât în momentul în care ai şi susţinerea coaliţiei pentru aceste măsuri”, a explicat Roman.