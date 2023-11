Probleme în ANAF? Jurnaliștii Victor Ciutacu, Mirel Curea și Robert Turcescu și-au exprimat opinia despre faptul că ministrul Finanțelor vrea ca, pe viitor, românii să denunțe faptele de evaziune fiscală. Pentru acțiunile lor de „turnători”, ei vor putea fi recompensați. Acest tip de act legislativ nu este atât de rar pe cât am crede. În Statele Unite se procedează într-un mod similar, a precizat Robert Turcescu. El susține că cei care denunță primesc „o treime, eventual, din suma pe care ai reușit să o recuperezi de la evazioniști”.

Reamintim că dezbaterea vizează faptul că, în cursul anului 2021, a fost propus un proiect legislativ care propunea acordarea de recompense în cuantum de 30% din valoarea prejudiciului cauzat statului. Aceste recompense urmau să fie acordate pentru sumele care depășeau 100.000 de lei. Totuși, în cazul în care denunțătorul era autor, instigator sau complice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avea posibilitatea să ofere o recompensă mai mică, de 15%.

Cel care a răspuns la această întrebare a fost Victor Ciutacu. El crede că „românul are vocație de turnător și mai ales de turnător răsplătit”. El susține și că românii ar putea abuza de această nouă „putere” care li se oferă.

„1945-1947. Aici sunt câteva lucruri care trebuie spuse, dincolo de faptul că, mă rog, Boloș își arată cu ocazia asta încă o dată tresele de sub sutana aia de predicator, că asta e o chestie (…) de securistică. Omul, așa, în capul lui, nu gândește prost pentru că, regret s-o spun, românul are vocație de turnător și mai ales de turnător răsplătit. Pentru că, hai să vorbim serios, și aceia care turnau la securitate, 80% din ei o făceau pe bani sau pe alte avantaje. Așa că, până la urmă, chestia asta nu-ți iese din buletin, din ADN, din ce vrei tu”, a spus Ciutacu.