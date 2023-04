Este vorba despre poezia „Și eu, și tu…”, scrisă de poetul Costache Ioanid. Aceasta a fost interpretată în nenumărate rânduri de Florin Piersic.

Florin Piersic are o surprinză pentru credincioși cu ocazia Sărbătorilor Pascale

Interpretarea magistrală a renumitului actor a fost postată pe contul de YouTube al Doxologia, cu ocazia Paștelui. Totodată, maestrul Florin Piersic se află alături de cunoscutul om de televiziune Dan Negru.

„Nu-i singur Iuda vinovat/ De sângele ce se dădu/ Nici marii preoţi, nici Pilat,/ Ci lumea-ntreagă prin păcat! Şi eu, şi tu…/ „Şi-acum Isus cel condamnat/ Azi El te-ntreabă: Da sau nu? / Eşti tu sau nu eşti vinovat?/ Eu am spus da! Şi-am fost iertat./ Eu am spus da./ Dar tu? Dar tu?…”, sunt doar câteva dintre versurile interpretate magistral de către Florin Piersic.

Versurile integrale ale poeziei

Versurile integrale ale poeziei „Și eu, și tu…”, scrisă de poetul Costache Ioanid, sunt următoarele:

„Nu-i singur Iuda vinovat

de sângele ce se dădu.

Nici marii preoţi, nici Pilat,

ci lumea-ntreagă prin păcat!

Şi eu, şi tu…

Nu drumul greu spre Golgota,

nici biciul, când Iisus căzu.

Şi atât nici crucea nu-l durea,

cât noi, povara cea mai grea!

Şi eu, şi tu…

Nu patru cuie L-au străpuns,

când El pe Cruce se-aşternu.

Ci noi, cu sufletul ascuns,

cu mii de patimi L-am pătruns!

Şi eu, şi tu…

Nu doar bătrânii cărturari,

nu doar mai marii preoţi, nu!

Şi noi am râs cu ochi murdari,

şi noi suntem cei doi tâlhari!

Şi eu, şi tu…

Şi nu ostaşilor prin sorţi

cămaşa albă Şi-o dădu.

Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!

Şi fără ea, toţi suntem morţi!

Şi eu, şi tu…

Nu doar în stânci, sub lilieci,

nu doar sub lespede zăcu.

Ci L-am ascuns ca pentru veci

sub piatra unor forme reci,

Şi eu, şi tu…

Şi-acum Isus cel condamnat,

azi El te-ntreabă : „Da sau nu?”

„Eşti tu sau nu eşti vinovat?”

Eu am spus da! Şi-am fost iertat.

Eu am spus da.

Dar tu? Dar tu?”