Florin Cîțu a vorbit despre organizarea congresului PNL, iar potrivit premierului este nevoie ca acesta să fie organizat. El a adăugat că în momentul de față nu există niciun congres și se așteaptă ca acesta să fie anunțat.

Premierul a adăugat că el își face treaba în cotninuare la Guvern, pentru români, iar rezultatele sunt foarte bune, precizând faptul că măsurile luate dau rezultate, iar economia țării reușește să își revină.

„Va trebui să fie congres la PNL, pentru că au fost alegeri și e și statutul PNL care spune că după alegeri trebuie să fie un congres. Să se anunțe congresul și vom vedea ce facem atunci.

Eu îmi fac treaba la Guvern pentru români, avem rezultate foarte bune. Măsurile pe care le-am luat anul trecut au dat rezultate, măsurile pe care le-am luat anul acesta dau rezultate, avem cea mai mare creștere a economiei”, a spus Florin Cîțu, pentru Digi24.

Florin Cîțu va candida la Congresul PNL?

Acesta a fost întrebat dacă va candida sau nu în cadrul congresului PNL pentru funcția de președinte de partid. În acest context, premierul a evitat să dea un răspuns.

Jurnaliștii l-au mai întrebat dacă toate cele menționate anterior fac parte dintr-un potențial discurs de candidat. Premierul susține că nu este vorba despre niciun discurs, iar ce a explicat este purul adevăr.

Florin Cîțu a subliniat faptul că tot ce a reușit Guvernul să facă în ultima perioadă a fost ”sub un asalt din partea socialiștilor”. El menționează că indiferent de impedimentele întâlnite, în final, Guvernul a reușit.

„Nu e discurs, ăsta e adevărul. Ceea ce am făcutși facem în această perioadă facem în timp ce suntem sub asalt din partea socialiștilor, sunt și câteva extreme și tot am reușit”, a mai spus premierul Florin Cîțu.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României