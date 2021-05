Premierul Florin Cîţu a spus, joi seară, că este nevoie urgentă de un recensământ al urşilor din România, concomitent cu adoptarea unei strategii pentru gestionarea populaţiei de urşi, în baza unor modele de bune practici din alte ţări.

Anunțul lui Cîțu privind urșii din România

“Eu cred că România trebuie să aibă o strategie foarte bine definită în ceea ce priveşte protecţia faunei. Sunt directive europene. Cred că ar fi mai bine o strategie de dezvoltare pe perioada următoare”, a transmis Cîţu, la Digi 24, în contextul apariției în spațiul public a informațiilor privind uciderea ursului Arthur de către un prinţ austriac venit la vânătoare în România.

Ce spune premierul despre populația de urși

Întrebat dacă este de părere că în România sunt prea mulţi urşi şi aceştia trebuie împuşcaţi, Cîţu a răspuns că nu are sens să mergem în această direcție.

Nu are sens să mergem în această direcţie. Trebuie să începem cu ceea ce mai simplu: facem un recensământ, vedem ce strategii au alte ţări cu populaţii mari de urşi şi mergem mai departe.

De asemenea, șeful Guvernului spune că în prezent energia este concentrată pe partea de mediu și împădurire din PNRR.

“Ne concetrăm pe partea de mediu şi împădurile din PNRR. Intră şi această strategie. Ele trebuie făcute în paralel. Trebuie să avem o strategie pentru toată fauna, nu numai pentru urşi. Acolo unde se încalcă legea, am fost fără milă. Legea trebuie respectată. Haideţi să aşteptăm rezultatele anchetei”, a mai declarat Cîţu.

Cîțu vrea să petreacă o noapte în Vama Veche

De asemenea, premierul Florin Cîțu a discutat și despre momentele de relaxare pe care le-a avut în deplasările făcute în țară și a spus că va merge în Vama Veche și va petrece timp de o noapte după relaxarea măsurilor.

“Am ratat de vreo două ori. De câte ori văd un teren de fotbal… La Constanța, nu mai văzusem marea de un an de zile, a fost lungită plaja și voiam să văd cum arată. Acum că am relaxat măsurile, o să merg în Vamă să stau toată noaptea, așa cum am promis”, a transmis Florin Cîțu.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea