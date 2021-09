Florin Cîțu, fără susținere în Parlament. Radu Mihail: Nu va mai ajunge premierul României

Acesta susține că Florin Cîțu „nu are sprijinul majorității parlamentare” iar „un prim-minstru care nu are susținere în Parlament, nu este prim-ministru”.

„PSD spune multe lucruri. Am văzut zilele acestea o retorică absolut goală. În realitatea PSD a acționat pentru Florin Cîțu. Așteptăm fapte, nu vorbe. Nu vedem nicun motiv pentru alegeri anticipate.

Cîțu nu va mai ajunge premierul României din nou pentru că nu are sprijinul majorității parlamentare. Miniștrii USR PLUS și-au făcut treaba până în ultima clipă. Un prim-minstru care nu are susținere în Parlament, nu este prim-ministru. Asta este realitatea. Vrem să vedem acest lucru la vot”, a afirmat senatorul USR PLUS la Realitatea PLUS.

Cîțu a fost criticat și de liderul deputaților USR PLUS

Amintim că liderul deputaților USR PLUS a declarat anterior că Florin Cîțu „şi-a dovedit foarte clar limitele de a conduce un Guvern”.

„În momentul acesta nu mai are susţinerea unei majorităţi. Aşa cum funcţionează o democraţie şi pentru a avea un premier şi Guvern trebuie susţinerea unei majorităţi parlamentare. În momentul acesta nu o mai are. Asta dacă nu s-a înţeles cu domnul Ciolacu, pentru că vedem că PSD joacă cu PNL în Birourile permanente. Cea mai simplă variantă, ca să îl parafrazez pe premierul Cîţu, era să îşi dea demisia. Acest Guvern nu poate sta într-un singur om, în premierul Cîţu. Premierul Cîţu şi-a dovedit foarte clar limitele de a conduce un Guvern, de a conduce o coaliţie, mai ales într-o perioadă complicată ca aceasta”, a spus Ionuț Moșteanu.

