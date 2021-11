UPDATE: Plenul Senatului a revocat-o, marţi, pe Anca Dragu (USR) din funcţia de preşedinte al acestui for legislativ, ca urmare a schimbării majorităţii parlamentare.

Revocarea, solicitată de noua majoritate PNL-PSD-UDMR, s-a făcut prin vot secret, cu cartele.

Au fost înregistrate 82 de voturi ‘pentru’, 24 ‘împotrivă’ (USR) şi 9 abţineri (AUR).

Anca Dragu, președintele Senatului, urmează să fie revocată din funcție, deoarece majoritatea parlamentară a fost schimbată. Pe fondul acestor decizii, Uniunea Salvați România (USR) anunță că va constesta acest lucru la Curtea Constituțională a României (CCR). Funcția de președinte al Senatului ar urma să fie preluată de premierul interimar, liderul PNL, Florin Cîțu.

Alina Gorghiu, senator liberal, spune că există decizii CCR care permit schimbarea Ancăi Dragu, respectiv Regulamentul Senatului și o decizie CCR.

„Este un punct care ține de realitatea politică la acest moment. Nu este o sancțiune pentru Anca Dragu, este o chestiune firească de normalitate atunci când se schimbă majoritatea, când se schimbă configurația politică”, a spus Alina Gorghiu.

Ședința pentru revocarea președintelui Senatului a început la ora 12:00

Plenul Senatului se va reuni, marţi, de la ora 12,00, pentru revocarea preşedintelui Senatului, Anca Dragu (USR), a decis Biroul permanent. Şedinţa de plen în care se va vota revocarea Ancăi Dragu va fi condusă de vicepreşedintele Senatului Alina Gorghiu (PNL).

„Şedinţa plenului va avea un singur punct, care ţine cont de realitatea politică la acest moment, de actuala configuraţie politică. Vreau să precizez încă de la început că nu este vreo pedeapsă, vreo sancţiune pentru preşedintele Senatului în funcţie, este o chestiune firească, de normalitate. Atunci când se schimbă majoritatea, atunci când se schimbă configuraţia politică, este democratic ca acea majoritate să poată să-şi desemneze şeful Senatului sau al Camerei Deputaţilor, dacă este cazul. Ca atare, am invocat articolul 64 din Constituţia României, Regulamentul Senatului, am invocat o decizie foarte importantă a Curţii Constituţionale, o decizie care are numărul 601, care spune ceva foarte simplu: că atunci când nu există o reglementare la nivelul Regulamentului Senatului – pentru că, din păcate, ea nu mai există de ceva vreme, fiind declarată neconstituţională de Curtea Constituţională, însă Senatul n-a depus niciun fel de diligenţă pentru a identifica o nouă procedură de revocare -, atunci se aplică dispoziţiile din Constituţie”, a afirmat, după şedinţa Biroului permanent, Alina Gorghiu.

Ea a menţionat că decizia CCR stipulează că „lipsa reglementării datorată neîndeplinirii obligaţiei Senatului de a pune în acord textele constatate neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei nu constituie impediment ca o anumită instituţie juridică, cum este cea a revocării preşedintelui Senatului, să fie operantă”.

„Adică, ne spune în limba română: puteţi să faceţi acest demers fără niciun fel de problemă în lipsa unei proceduri din Regulament, bazându-vă pe jurisprudenţa Curţii şi pe articolul 64 din Constituţia României, care ne spune foarte clar că cei care suntem aleşi în Birourile permanente putem fi revocaţi de către colegii noştri. De asemenea, avem şi articolul 62 din Constituţie, care arată că o majoritate decide şi se exprimă prin vot. Astăzi, în faţa plenului, repet, nu dorim să identificăm hibe în activitatea profesională (…). Nu-i niciun fel de problemă dacă nu şi-a dat demisia, chiar dacă aşa era elegant. Vom face acest demers astăzi, încercând să eficientizăm activitatea Senatului”, a explicat Alina Gorghiu.

Majoritatea politică a Parlamentului s-a modificat în urma alcătuirii unei noi coaliţii de guvernare: PNL-PSD-UDMR.