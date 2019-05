Ultima greșeală marca Viorica Dăncilă nu numai că nu a trecut neobservată dar a fost și dur taxată de Florin Călinescu. Celebrul actor a luat-o peste picior pe aceasta după ce aceasta a încurcat locul în care se afla.

Mai exact, deși se afla într-o vizită în județul Suceava, aceasta a crezut că se află în… Hunedoara, județ pe care îl vizitate săptămâna trecută.

”Bună ziua! Aș vrea să încep prin a le ura la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc azi ziua onomastică. Suntem într-o vizită în județul Hunedoara, vizită…”, și-a început Dăncila conferința de presă.

”Suceava”, i-a șoptit președintele PSD Suceava, Ioan Stan.

Premierul s-a corectat. ”În județul Suceava. Am fost în mai multe județe, în Hunedoara, am fost în județul Sălaj, am fost în Maramureș, vom pleca în județul Vaslui. Sunt foarte multe județe pe care vrem să le vizităm”, a continuat Viorica Dăncilă.

Florin Călinescu, în schimb, a ținut să o ironizeze pe Dăncilă.

„dl. viorica se indreapta cu toata responsabilitatea spre Barlad. Care este evident in judetul Hunedoara.”, a scris Călinescu pe pagina sa de socializare.

Internauții au reacționat imediat. Unul dintre ei a spus că „Pana acum a fost timpul lor, din 27 va fi timpul nostru! Cu ras, cu plans, cu de toate dar ne vom bucura de el!!! In 26 toata lumea la vot!!!”. În replică, Călinescu a explicat că „acu’ nu se schimba mare lucru. In 2020.”

