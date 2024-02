Florin Călinescu, cunoscut pentru prezența sa în televiziune, a luat recent decizia de a se retrage din acest mediu.

Recent, el a anunțat că ar putea reveni în sfera politică. Cu toate acestea, el a păstrat misterul cu privire la partidul din care va face parte în această nouă etapă a carierei sale.

De câțiva ani, el a decis să se retragă la țară, stabilindu-și reședința în Buftea, aproape de București. Acolo, el deține o gospodărie generoasă, în care se ocupă de animale, grădinărit și cultivarea livezilor, având inclusiv silozuri pentru cereale.

La vârsta de 67 de ani, Florin Călinescu are o serie de proprietăți atât în mediul rural, cât și în străinătate. Pe lângă casa părintească din județul Argeș, unde își petrece mult timp, el deține și alte case.

Am și la mare, dar nu la noi, dar și la munte. Peste tot”, declara în urmă cu ceva timp Florin Călinescu, pentru Cancan.

„Nu m-am mutat definitiv la țară. Am o tactică, mi-am făcut niște locuri în care când mă plictisesc de condus mașina să mă opresc să stau câte o săptămână, am mai multe case în mai multe locuri, dar nu le popularizez.

În ultima perioadă, atenția publicului s-a îndreptat către gospodăria sa din Buftea. Aceasta este situată în județul Ilfov, în apropierea Bucureștiului, captând astfel interesul fanilor actorului.

„Ocupat cu viața la țară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieți și trei fete, 42 de bibilici, 9 gâște, doi câini lupi și doi Schnauzeri pitici. Am avut și capre cu iezi”, povestea Călinescu.