Flavius Nedelea a fost arestat pentru implicarea sa într-un dosar amplu care vizează acuzația de înlesnire a practicării prostituției.

Tânărul antreprenor a fost prins după ce polițiști sub acoperire s-au infiltrat în localul de noapte deținut de el. Din postura de clienți, ei au obținut dovezi de necontestat. Potrivit rezultatelor anchetei, se pare că tânărul milionar era la curent cu activitatea ilegală care se desfășura în clubul său.

Surse citate de Cancan susțin că Nedelea deține mai multe astfel de cluburi de noapte. Aici, anumite dansatoare ar oferi și servicii sexuale pentru clienții bogați.

Astfel, Nedelea a fost audiat de către DIICOT, după care a fost reținut printr-un mandat de arestare pentru 30 de zile. Cu toate acestea, decizia de arestare nu este definitivă. Acest lucru înseamnă că poate fi contestată pentru reanalizarea cazului procurorilor DIICOT.

Flavius Nedelea este un antreprenor originar din Constanța. În 2015, el s-a mutat în București, unde a deschis un hotel de 4 stele în Centrul Istoric al orașului.

Ulterior, la doar doi ani de la venirea în Capitală, datorită succesului în afaceri, a luat decizia de a dezvolta un hotel de 5 stele, tot în Centrul Vechi al Bucureștiului. Mai precis, în clădirea care adăpostește fostul Palat al Bursei București.

Flavius Nedelea este cu 8 ani mai tânăr decât Anamaria Prodan. Relația lor a durat câteva luni, după care au decis să se despartă. Cu toate acestea, se pare că au rămas prieteni, potrivit afaceristului.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa.

După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului.

Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a spus Flavius Nedea, în cadrul unei intervenții televizate, potrivit RTV.