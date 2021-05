Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a anunțat că a cerut premierului Florin Cîțu să retragă România din parteneriatul cu Ucraina în ceea ce privește investiția în Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog.

Paza combinatului costă partea română 1 milion de euro pe an, ea fiind asigurată de trei firme anunțate într-o hotărâre de guvern din anul 1999. Cele trei societăți sunt Arcom SA, Arcif SA și Uzinexport SA.

Una dintre firmele de pază este deținută de Gigi Becali

Arcom SA este deținută chiar de omul de afaceri George Becali, ceea ce înseamnă ca dacă România va renunța la acest contract, Becali va pierde foarte mulți bani.

În prezent, firma sa este în insolvență și are 90 de angajați. În 2019, firma a avut o cifră de afaceri de 15 milioane de lei și pierderi de 300.000 de lei. Acționar majoritar este Becali cu 71 procente, urmat de SIF Muntenia cu 22 procente , diferența de părți sociale fiind în posesia unor mici acționari. Administrator special al firmei este Vasile Geambazi, nepotul lui Becali. Fosta Antrepriza Română de Construcții-Montaj București, Arcom este o societate din domeniul construcțiilor, una dintre cele mai importante companii comuniste. Înainte de 1989, Arcom era compania românească de construcții cu cele mai multe contracte externe, relatează Europa Liberă.

Arcif SA este o societate care se ocupă cu închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare. A avut în 2019 o cifră de afaceri de aproape 2 milioane de lei și un profit de 321.000 de lei cu 15 angajați. Este administrată de un anume Constantin Bebe Atanasie Doicescu, un pensionar din București. Alți administratori ai companiei sunt Paraschiva Majaru, în vârstă de 77 de ani, care a fost acționară până în 2019 la o casă de schimb valutar și Elisabeta Carmen Georgescu.

Valoarea Uzinexport SA este de 48 milioane de lei

Uzinexport SA este o întreprindere pe acțiuni, listată la bursa de la București. Înființată în 1966, sub denumirea de Îndreprinderea de Comerţ Exterior „Uzinexport-import”, societatea a fost până în anul 1990 cea mai mare firmă românească de construcţie a combinatelor pentru producerea cimentului. S-a privatizat după 1990 și acum este administrată de Petre Ignat, Matache Nicolaide, Constanța Ochea, Dan Petrescu și Genică Dumitru Sânza. Potrivit raportului de activitate pe 2020, firma a avut o cifră de afaceri de 254.000 de lei, o pierdere de 310.000 de lei și 12 angajați. Nicolaide avea o avere în urmă cu un deceniu estimatăla 30- 40 milioane de euro. Valoarea activelor firmei este de 48 milioane de lei.

O treime din societate aparține unei alte firme „soră”, Uzin International SA București. Cea din urmă are rezultate financiare acceptabile. La o cifră de afaceri de 3 milioane de lei, cei șase angajați au obținut un profit de 205.000 de lei. Matache Nicolaide are 18 procente din părțile sociale, societatea fiind administrată Nicolaide, Niculina Petculescu și Vili Dumitrache

“De 22 de ani, statul român plătește partea sa pentru „paza și conservarea” investiției din Ucraina. Trei firme private, stabilite prin hotărâre de guvern, au primit bani de la stat pentru a păzi combinatul dezafectat. „Știți ce face statul român? Plătește anual un milion de euro la trei firme pentru „pază și conservare”. Trei firme care tot fac bani frumoși an de an din paza unei ruine. An de an. Recent am primit pe masă nota de plată pe anul acesta.

Ne costă încă 5,4 milioane de lei. Nu sunt alese la întâmplare aceste firme. Sunt impuse printr-o lege în care ele apar paznici obligatorii. Repet, an de an (…) Am crede măcar că aceste trei firme au fost alese pe baze concurențiale printr-o licitație sau prin orice e firesc în 2021. Deloc. Sunt trei firme nominalizate expres într-un HG din 1999. Cele trei firme sunt: Arcom SA, Arcif SA și Uzinexport SA. Până acum, aceste firme au primit peste 70 de milioane de lei. Adică 1 milion de euro pe an”, a scris ministrul Economiei, Claudiu Năsui, pe Facebook.