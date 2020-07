Nicușor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea că în cei 4 ani la Primăria Capitalei nu a deschis nici măcar o grădiniță. Potrivit primarului general, aceste atribuții nu sunt ale ei, ci ale primăriilor de sector.

Totodată, Firea a subliniat că în tot mandatul ei au fost deschise atât creșe cât și grădinițe sociale.

„Cu grija pentru sanatatea copiilor, am mai deschis si azi crese si gradinite sociale, unele dintre ele inauguratr chiar de echipa noastra, in ultimii 4 ani. Pe perioada verii, copiii vor fi supravegheati si educati, cat sunt parintii la serviciu.

Ii felicit pe toti primarii de sectoare pentru stradania de a creste numarul de locuri in crese si gradinite, in ultimii ani. S-au facut eforturi sustinute, in ciuda bugetelor mici.

Prin lege, asa cum sanatatea din oras este o sarcina a primarului general, educatia este o competenta a primarilor de sectoare.

Primaria Capitalei, prin Directia de asistenta socoala, se ocupa doar de cresterea numarului de locuri in cresele si gradinitele sociale, adica dedicate familiilor cu venituri foarte mici”, a scris Firea pe facebook.

Se lucrează intens

Primarul general a mai precizat că primăria capitalei vine doar în ”completarea eforturilor primăriilor de sector.

„Noi venim in completarea eforturilor primariilor de sector care au, legal, aceasta responsabilitate.

Si in aceasta vara lucram intens pentru deschiderea a 3 crese si gradinite sociale, in sectoarele 2,5 si 6.

Fac aceste precizari pentru ca, fara sa cunoasca legea, desi vrea sa devina primar general, un candidat m-a acuzat ca nu am deschis nicio gradinita noua, in ultimii 4 ani.

Fals! Aceste atributii sunt la sectoare, dar si eu, in completare, am deschis crese si gradinite sociale.

Este ca si cum ar fi acuzat primarul general de starea curateniei in oras, cata vreme, prin lege, serviciul de salubritate este delegat catre cele 6 primarii de sector, conform legii.”, a mai scris Firea.

