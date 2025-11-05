Din cuprinsul articolului PR artistic

Finanțat prin Erasmus+ KA210-VET și coordonat de agenția românească de comunicare Communication ON, în parteneriat cu Morten Bruun, din Norvegia, proiectul ART-PRESS a urmărit să răspundă unei nevoi în creștere, de consolidare a capacității specialiștilor și managerilor de artiști în a promova eficient proiecte culturale și artistice.

Prima etapă a proiectului, desfășurată la Oslo, a cuprins un program intensiv de patru zile de tip Training of Trainers. Sub coordonarea trainerului norvegian Morten Bruun, patru formatori români au fost instruiți în metodologii de PR artistic, strategii digitale și tehnici de poziționare culturală.

În septembrie 2025, programul a continuat la București printr-un workshop de multiplicare, adresat artiștilor independenți, comunicatorilor și managerilor culturali. Participanții au lucrat aplicat pe elemente precum definirea identității artistice, dezvoltarea mesajelor publice, utilizarea canalelor digitale și construirea de campanii de comunicare cu impact demonstrabil.

În total, 25 de participanți din România și Norvegia au beneficiat direct de formare, pentru ca, la finalul activităților, să obțină un certificat de participare, ca recunoaștere a competențelor dobândite în comunicarea culturală și artistică.

Un alt rezultat cheie îl reprezintă curriculumul complet de PR artistic, conceput și testat pe parcursul celor nouă luni de implementare. Acesta cuprinde module tematice, prezentări, fișe de lucru și exerciții practice, și este disponibil online pe site-ul coordonatorului proiectului.

Rezultatele proiectului ART-PRESS reflectă impactul direct al fondurilor Erasmus+ (KA210-VET) în dezvoltarea comunității creative. În cadrul colaborării transfrontaliere România-Norvegia, au fost consolidate competențele profesioniștilor din domeniul comunicării culturale, a fost formată o echipă de formatori, capabilă să susțină programe similare pe termen lung, iar sectorul beneficiază acum de un curriculum nou, aplicat și accesibil public.