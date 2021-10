Teme din opera sa vor fi traduse într-un repertoriu remarcabil, interpretat de 28 muzicieni români și străini, dar și într-o reprezentație de tip teatru-labirint realizată în parteneriat cu studenții UNATC „I. L. Caragiale”. Festivalul se va desfășura în București până în data de 7 noiembrie, apoi va continua în Brașov, Sibiu și Cluj-Napoca până în 14 noiembrie.

„Încă o dată tema festivalului a fost premonitorie și ne aflăm într-un labirint al deciziilor. Festivalul și-a schimbat structura de săli pe ultima sută de metri, pentru a putea organiza anul acesta concerte cu public. Vom transmite o serie de concerte și online, însă am dorit mult să ne întâlnim cu publicul SoNoRo, care ne-a lipsit anul trecut. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile pentru siguranța participanților și sperăm că reîntâlnirea cu alți prieteni și cunoscuți și asistarea la un act artistic de calitate va contribui la sănătatea noastră emoțională și la diminuarea stresului major cu care ne confruntăm în această perioadă” – a declarat Răzvan Popovici, Directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

Primele două concerte vor avea loc la Palatul Bragadiru (29 și 30 octombrie) și marchează prin programul concertistic centenarul Astor Piazzolla, un compozitor și instrumentist prolific și original care a revoluționat tangoul și a creat „Tango Nuevo” – o interpretare dramatică, expresivă și pasională a tangoului. Piazzolla a început să cânte la un bandoneon în valoare de 18 dolari, un cadou primit de la tatăl său, și să asculte discurile celebrului Carlos Gardel, pe care urma să îl cunoască mai târziu. Ca bursier al Conservatorului din Paris, Piazzolla își dorea să interpreteze muzică clasică, dar a fost îndrumat să se dedice bandoneonului și tangoului, compunând coloana sonoră pentru mai mult de 50 de filme și ajungând să fie cunoscut în toată lumea.

Publicul Festivalul SoNoRo se poate bucura în această ediție de prezența bandoneonistului și compozitorului Marcelo Nisinman care la vârsta de 17 ani, încurajat de tatăl lui, i-a scris o scrisoare lui Astor Piazzolla. De la acest gest simplu, despre care Marcelo spune că nu aștepta nimic, a devenit discipolul lui Piazzolla, făcând muzică cu maestrul tangoului în sufrageria casei părintești.

O altă surpriză pregătită pentru această ediție este reprezentată de proiectul T.I.M.P, o producție de tip teatru-labirint, realizată într-un parteneriat artistic în premieră dintre UNATC și Festivalul SoNoRo. Astfel, concertul de sâmbătă, 30 octombrie, va fi precedat și susținut tematic de experiența imersivă a teatrului de tip labirint.

Experiență unică, participativă, colaborativă, multisenzorială, T.I.M.P. este un teatru de tip labirint pus în scenă de studenții UNATC „I. L. Caragiale”, în care publicul devine actorul și personajul propriei narațiuni și în cadrul căreia nu există un scenariu fix, dimpotrivă, fiecare participant va avea la final propria-i poveste. Din această experiență a teatrului de tip labirint nu vor lipsi elementele de scenografie, light design, sound design și studenți actori ai UNATC care vor ghida discret participanții.

Inspirat din povestirile și temele lui Borges – oglinzile, labirintul, biblioteca, timpul –, proiectul T.I.M.P. are în centru trei spații care compun triada: Trup, Inimă, Minte. În fiecare dintre cele trei încăperi se află un actant, ce devine personificarea unui element din triadă. Timp de 30 minute, participanții trebuie să găsească drumul prin labirint, ajutați de către actori ai UNATC, și să descopere trei personaje diferite, trei identități, trei căi de acces în propriul destin.

Duminică, 31 octombrie, sunt programate trei concerte la ARCUB Gabroveni (ora 11:00, 14:00 și 18:30), loc în care se va desfășura și concertul de luni, 1 noiembrie. Concertele din Capitală vor continua la Palatul Bragadiru (2 și 5 noiembrie), la Sala Radio (4 noiembrie), la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României (6 noiembrie) și se vor încheia la Ateneul Român în data de 7 noiembrie.

Concertele care vor fi transmise LIVE pe pagina de facebook SoNoRo, pe contul YouTube și pe site sunt cele programate în datele de 29 octombrie, 30 octombrie și 2 noiembrie – Palatul Bragadiru, 4 noiembrie – Muzeul Național de Artă al României și 7 noiembrie – Ateneul Român.

„Cu titluri inspirate din opera scriitorului sud-american Jorge Luis Borges, precum Book of Imaginay Creatures, El Aleph, The Maker and the Listener sau The Infinity of Mirrors, această ediție a festivalului celebrează timpul, viața, imaginația și creativitatea, fiind o invitație la speranță prin muzică și prin oaze culturale pe care fiecare și le poate crea în labirintul personal. Ne oferim, cu permisiunea dumneavoastră, să vă fim ghizi în această ediție a Festivalului SoNoRo. Ne regăsim curând în labirintul muzicii!” – a declarat Diana Ketler, Directorul artistic al Festivalului SoNoRo.

Festivalul va continua în perioada 9-14 noiembrie la Filarmonica Brașov – Sala Patria, Filarmonica Sibiu – Sala Thalia, Universitatea Babeș-Bolyai – Sala Auditorium Maximum, Casa Boema și Biserica Reformată Calvină.

Mai multe detalii despre programul concertelor acestei ediții a Festivalului SoNoRo 2021 pot fi descoperite pe https://festival.sonoro.ro/.

Biletele și abonamentele Festivalului SoNoRo pot fi achiziționate din rețeaua Eventbook (https://eventbook.ro/festival/sonoro).

Având în vedere noile restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și aprobate prin hotărâre de guvern, intrate în vigoare începând de luni, 25 octombrie 2021, care interzic activitatea barurilor, cluburilor şi discotecilor, concertele programate în Club Expirat, Club Guesthouse și Fratelli Studios au fost relocate în ARCUB Gabroveni și Palatul Bragadiru.

Înființat în anul 2006, Festivalul SoNoRo a adus muzica de cameră în prim-planul vieţii culturale româneşti şi a inclus scena muzicală românească într-o reţea de festivaluri europene de înaltă ţinută. Pe lângă parteneriate tradiționale cu festivaluri din Italia, Letonia, Germania, Anglia, Israel şi Japonia, SoNoRo a concertat în unele dintre cele mai renumite săli din lume, cum ar fi Wigmore Hall din Londra, Konzerthaus din Viena, YMCA din Ierusalim şi Carnegie Hall din New York.

Platforma culturală SoNoRo include Festivalul SoNoRo (16 ani), SoNoRo-Inteferențe, programul de burse și workshop-uri pentru tineri muzicieni (15 ani), SoNoRo On Tour (12 ani), SoNoRo Arezzo (9 ani), SoNoRo Conac, seria de concerte estivale găzduite de clădiri de patrimoniu din România (9 ani), SoNoRo Musikland, festival dedicat tradițiilor și patrimoniului arhitectural din Transilvania (3 ani).

Participarea publicului este permisă doar în baza Certificatului verde COVID, pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.