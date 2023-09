Vicepreşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Nina Gheorghiţă, se aşteaptă ca autorităţile române să îi protejeze fermierii și viabilitatea fermelor din România, în contextul în care sectorul agricol din România a pierdut undeva la trei miliarde de euro în urma războiului din Ucraina.

Potrivit ei, s-au trezit în situaţia în care această marfă, nefiind monitorizată, România a devenit o ţară importatoare.

Această problemă nu ţine doar de Guvern României, ci „trebuie un trialog între administraţia prezidenţială, împreună cu guvernul şi ministerele de resot, Agricultura şi Economie, care au obligaţii în fişele posturilor în legătură cu politica comercială, să găseasă mecanismele de la nivelul UE.”

„Noi aşteptăm de la autorităţile române să ne protejeze pe noi ca fermieri şi să protejeze viabilitatea fermelor româneşti. Ne-am fi aşteptat să rămânem alături de cele trei ţări care unilateral au decis să interzică importurile şi asta nu înseamnă că suntem împotriva politicii UE ci doar noi vrem să ne ţinem cuvântul iniţial.

Când s-a discutat să sprijinim Ucraina şi am făcut-o cu tot sufletul, noi, fermierii şi România ca societate. Noi am discutat pentru agricultură doar pentru tranzit, am pus la dispoziţie logistica noastră, ne-am asumat ca fermieri să avem costuri logistice mai mari. Nu am mai avut transport, s-a scumpit foarte mult”, a declarat Nina Gheorghiţă, luni, în cadrul emisiunii TV „Proiect de ţară: România” de pe Prima News.