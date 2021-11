«În italiana mea limitată era să spun „un moment!”», afirmă Anthony Fauci râzând, luând loc la biroul său. Imunologul, consilier medical la Casa Albă, dă asigurări ca întotdeauna. Fiecare cuvânt al său pare să fie întotdeauna calibrat în conformitate cu unele cercetări tocmai publicate și cu niște „experimente” în plină desfășurare, arată La Stampa.

Reporter: Domnule Doctor Fauci, COVID-19 continuă să aibă mutații. Ar trebui să ne facem griji pentru varianta Delta plus?

Fauci: Trebuie să fim atenți, pentru că se folosește terminologia greșită. Cea mai recentă variantă se numește AY4.2 și începem să vedem că câștigă teren în Marea Britanie. Ocupă un procent între 10% și 15% și crește lent. Tocmai am vorbit cu omologii mei englezi și îmi confirmă că, în ciuda creșterii, nu pare mai periculoasă decât Delta standard. În SUA, de fapt, nu există și pentru 99% este numai varianta standard. Este o realitate asupra căreia ținem ochii bine deschiși, dar momentan nu pare să ne îngrijoreze.

Reporter: Oricum, există teamă în rândul opiniei publice: prevedeți un nou val de pandemie în lume?

Fauci: Depinde foarte mult de gradul de succes pe care îl vom obține cu vaccinările. Și nu doar cu faza inițială. Începem să observăm că imunitatea scade. În țări precum Israel și, apoi, în Marea Britanie și acum în SUA și în Africa de Sud, unde multe persoane au fost vaccinate în urmă cu șase luni sau mai mult, cu vaccinurile RNA msager și în urmă cu două luni cu Johnson & Johnson, ar trebui să se recurgă la a treia doză, într-un caz, și la al doilea în celălalt pentru cine are peste 18 ani. Din păcate, la nivel global, există un procent foarte redus de vaccinați, mai ales în țările cu venituri mici. De aceea, SUA și țările dezvoltate ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru trimiterea unor doze suficiente în acele locuri. Altfel, virusul va continua să circule și va fi greu să îl învingem. Vaccinarea este, așadar, răspunsul.

Este eficientă a treia doză?

Reporter: Faza celei de-a treia doze a început și în Italia: ce ne spun cercetările despre siguranța și eficacitatea sa?

Fauci: Avem o mulțime de date, pentru că am început deja „booster program”, cu 33 de milioane de persoane implicate. Este clar că a treia doză este la fel de sigură ca a doua și este important să subliniem cât de eficientă este: dacă studiem datele, se poate observa că reduce posibilitatea de a fi infectat și spitalizat de mai multe ori și, în același timp, crește imunitatea împotriva contaminării de 10 ori și riscul de a fi afectat de cele mai grave forme ale bolii de până la 20 de ori. Prin urmare, este extrem de eficientă optimizarea protecției.

Reporter: Se dezbate dacă a treia doză trebuie administrată după cinci, șase sau nouă luni: care este verdictul dumneavoastră?

Fauci: Este o situație foarte empirică, din multe puncte de vedere. Recomandarea în SUA este de șase luni sau mai mult cu vaccinul RNA mesager și de două sau mai multe luni cu Johnson & Johnson. Depinde de țări. În Israel, de exemplu, a fost stabilit pragul de cinci luni sau mai mult. Până la urmă, nu este o mare diferență.

Reporter: Va trebui să primim o nouă doză în fiecare an?

Fauci: Nu știm. Sper ca a treia doză să genereze un grad de durată a protecției mult mai mare decât cele două doze. Dar nu vom putea ști până când nu vom vaccina suficienți oameni și nu îi vom urmări în timp. Este posibil să nu mai fie nevoie de doze ulterioare pentru un an, dar este posibil și ca după șase sau nouă luni să fim nevoiți să ne supunel unei noi doze. Nu știm răspunsul, dar îl vom afla.

Vaccinurile anti-covid pentru copii

Reporter: În SUA au început vaccinările pentru copii: le recomandați tuturor copiilor noștri?

Fauci: Răspunsul constă în faptul că am efectuat studii clinice cu copii între cinci și 11 ani cu doza redusă de Pfizer. Este o treime din standard, 10 micrograme. Am observat că este sigur, nu are efecte adverse și este eficient în proporție de 91% în prevenirea bolilor. Din acest motiv, agențiile de reglementare recomandă vaccinarea tuturor copiilor.

Reporter: Mulți, în SUA și în Europa, continuă să refuze vaccinul: credeți că ar trebui să devină obligatoriu?

Fauci: Este o problemă delicată. Este important de subliniat că, deși nu este plăcut să facem obligatoriu ceea ce oamenii cred că nu ar trebui să facă în mod independent, este necesar să ajungem la un echilibru: numai așa ne putem proteja de consecințele unui număr mare de persoane care nu vaccinate. Și, de aceea, în SUA, am insistat pentru reguli stricte în mediul de afaceri și în universități. De asemenea, oricine lucrează pentru guvernul federal, trebuie să se vaccineze, dacă vrea să-și păstreze locul de muncă. Am prefera ca persoanele să se vaccineze fără constrângeri, dar acest lucru nu pare să se întâmple: dacă nu se ajunge la o proporție adecvată de persoane vaccinate, sunt puși în pericol nu doar cei nevaccinați, ci, prin creșterea fluxului de contaminare, cei vaccinați înșiși sunt amenințați, având în vedere că niciun vaccin nu este 100% eficient.

Reporter: Oricum, există un procent de persoane care, din motive de sănătate, nu pot primi vaccinul: anticorpii monoclonali sunt soluția?

Fauci: Sunt în curs de desfășurare studii clinice. Tratamentul cu anticorpi monoclonali poate preveni infectarea celor care demonstrează că nu au un răspuns bun la vaccin. Dar importanța vaccinului în sine nu trebuie uitată niciodată.

Reporter: Food & Drug Administration este pe cale să aprobe două pastile antiretrovirale: ele reprezintă un progres pentru terapiile anti-Covid?

Fauci: Da. Medicamentul produs de Merck reduce riscul de spitalizare și deces cu 50% dacă este administrat în primele trei până la cinci zile de la infectare. În cazul medicamentului Pfizer, crește la 89%. Deși autorizația nu a fost încă acordată, sperăm că aceste antiretrovirale vor fi disponibile în curând.