VIDEO Decizie fără precedent: O firmă americană s-a mutat cu totul în România. De când e aici și-a dublat afacerile

Omul de afaceri american Matthew Haines a înfiinţat siteul PropertyShark în care, pe baza unei adrese poştale, poţi obţine documente publice legate de o proprietate din New York de la fisc, urbanism, departamentul de dezvoltare a locuinţelor din New York şi altele. Ideea de bază este de a ajuta investitorii în a lua decizia de achiziţie a unei proprietăţi. În acest fel poţi afla informaţii pe care agenţii imobiliari le omit.

„La început, afacerea avea sediul în Harlem, dar concuram cu Goldman Sachs pentru cei mai buni programatori. În acea perioadă nimeni nu voia să lucreze pentru o companie imobiliară mică. Era o combinaţie din două lucruri rele: imobiliare şi start-up. Am început să lucrez cu oameni de pe internet din întreaga lume. Am dat peste un programator pe nume Alexandru (Palade n.r.) din Cluj. Mi-a spus că este student la o universitate tehnică. 67 de zile mai târziu am avut prima zi de muncă cu opt programatori angajaţi din Cluj. Singura mea legătură cu România a fost Alexandru Palade“, îşi aminteşte vicepreşedintele PropertyShark.

Chiar dacă acum realizează că este nevoit să se muta personal înapoi în New York, baza afacerii va rămâne în România, unde are circa 150 de angajaţi.

„Avem în Cluj o echipă de 25-30 de studenţi, angajaţi temporar, care dau zilnic între 80.000 şi 100.000 de telefoane pentru a verifica numerele de telefon ale proprietarilor listaţi pe site“, a explicat Haines.

Pornit ca o afacere antreprenorială, siteul imobiliar a ajuns în 2010 în portofoliul gigantului software Yardi, tot din SUA. Furnizorul de soluţii de software pentru piaţa imobiliară are sediul în complexul The Office, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Șandor, alături de NEPI Rockcastle. Corporaţia are deja sute de angajaţi în Cluj-Napoca.

Din 2013, afacerile PropertyShark au crescut de la circa 32 mil. lei, la circa 70 mil. lei anul trecut, şi de la un profit de 3,9 mil. lei a sărit la circa 11,5 mil. lei în 2017, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanţelor Publice.