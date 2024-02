S-a aflat ce se va întâmpla, de fapt, cu dolarul american. Un cunoscut economist de pe Wall Street susține că sfârșitul acelei epoci este aproape.

„Dolarul este terminat ca monedă de rezervă a lumii”, a declarat Dick Bove, un cunoscut analist financiar american, într-un interviu pentru New York Times.

Epoca dominației dolarului american s-a „încheiat”

Bove, în vârstă de 83 de ani, a anticipat că economia Chinei o va depăși ca dimensiune pe cea a Americii. El a dat vina pe externalizarea producției americane către alte țări, susținând că această tendință a oferit altor țări un control mai mare asupra producției internaționale, economiei globale și fluxurilor de bani la nivel mondial.

De asemenea, potrivit Yahoo.finance, Bove a sugerat că criptomonedele, precum bitcoin, ar putea contribui la umplerea golului generat de influența în scădere a dolarului.

Tot mai multe țări îmbrățișează „dezdolarizarea”, lucrând la erodarea dominației dolarului

Activele denominate în dolari reprezintă aproape 60% din rezervele internaționale, conform Fondului Monetar Internațional. Cu toate acestea, mai multe țări îmbrățișează „dezdolarizarea”, lucrând la erodarea dominației dolarului, mai ales după ce SUA au profitat de dependența Rusiei de bancnota verde pentru a impune sancțiuni în urma invaziei Ucrainei în 2022.

Mai multe state, începând cu Brazilia și Argentina și până la India și Bangladesh, explorează utilizarea monedelor și activelor de rezervă, cum ar fi yuanul chinezesc, pentru comerț și plăți.

Tot mai multe guverne au criticat influența excesivă a politicii monetare a SUA asupra altor economii și valute.

Cei care nu prognozează moartea dolarului nu vor să muște mâna care i-a hrănit

Bove a declarat că analiștii care nu prognozează moartea dolarului sunt pur și simplu „ niște călugări care se roagă la bani” și care nu sunt dispuși să muște mâna care i-a hrănit: sistemul financiar tradițional. ”Domnia dolarului, ca monedă de rezervă a lumii, este aproape de sfârșit„, spune Dick Bove.

Bove a lucrat la 17 firme de brokeraj de-a lungul carierei sale, timp de câteva decenii, înainte de a se retrage la casa de brokeraj Odeon Capital. El este cunoscut pentru unele previziuni economice, chiar dacă nu toate s-au împlinit.

Este unul dintre cei care au prezis criza imobiliară din 2008, cu trei ani înainte ca aceasta să se întâmple, în raportul său din 2005 intitulat ”This Powder Keg Is Going To Blow”.

Pe termen scurt, economia SUA a crescut mult mai repede decât se așteptau analiștii

Cu toate acestea, pe termen scurt, economia SUA a crescut mult mai repede decât se așteptau analiștii, în ultimele trei luni ale anului trecut, în timp ce China a suferit o lovitură majoră în sectorul imobiliar.

SUA a ratat la mustață intrarea în recesiune , deși mulți analiști au estimat că este inevitabilă.

Produsul Intern Brut, o măsură a tuturor bunurilor și serviciilor produse, a crescut cu 3,3% anual în perioada octombrie-decembrie, a raportat Departamentul de Comerț al SUA în ianuarie.

Datele preliminare ale Departamentului Comerţului arată că PIB-ul a înregistrat în ritm anual o creştere de 3,3% în trimestrul patru din 2023, după un avans de 4,9% în precedentele trei luni. Analiştii se aşteptau la o expansiune de 2% în ultimele trei luni ale anului trecut.

Creşterea peste aşteptări în trimestrul patru din 2023 reflectă majorarea cheltuielilor de consum, a exporturilor, creşterea cheltuielilor guvernamentale şi a investiţiilor, a precizat Departamentul Comerţului.

Analiştii se aşteaptă acum ca Rezerva Federală a SUA să menţină dobânda de politică monetară la un interval cuprins între 5,25% şi 5,50%, şi să înceapă reducerea dobânzilor în primul semestru din 2024.