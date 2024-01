Un atac cu dronă asupra unui mic avanpost american din Iordania a dus la moartea a cel puțin trei militari americani și la rănirea altor 25, conform informațiilor oficiale CNN.

Incidentul, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, reprezintă o escaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu și o premieră în ceea ce privește pierderea de vieți americane în regiune de la începutul războiului din Gaza.

Oficialii au indicat că atacul a fost efectuat cu o dronă lansată de militanți susținuți de Iran, iar obiectivul, Turnul 22 din Iordania, a fost lovit în apropierea graniței cu Siria.

În Turnul 22, armata americană își desfășoară activitățile de consiliere și asistență cu Iordania. În ultimele săptămâni au existat mai multe incidente asemănătoare în regiune

Până în prezent, s-au înregistrat peste 158 de astfel de atacuri asupra forțelor americane și ale coaliției în Irak și Siria.

Deși atacurile anterioare nu au provocat răni grave sau daune semnificative infrastructurii, acest incident recent a avut consecințe tragice.

Tensiunile din Orientul Mijlociu sunt pe punctul de a escalada. SUA și Irakul se pregătesc să înceapă discuții despre viitorul prezenței militare americane în această țară.

SUA au întreprins mai multe acțiuni de represalii împotriva grupărilor susținute de Iran în:

Cu toate acestea, aceste măsuri nu au reușit să stăvilească agresiunile.

BREAKING: Three American troops killed in Jordan in drone strike, at least 25 were wounded.

Can anyone name one single good reason why US Troops are in Jordan? pic.twitter.com/Pk7KRgLB3W

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 28, 2024