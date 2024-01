Israelul l-a eliminat pe numărul 2 din Hamas, într-un atac cu dronă efectuat în Beirut, capitala Libanului.

O dronă israeliană a atacat marţi biroul Hamas din suburbia sudică a Beirutului. Atacul a provocat moartea a şase persoane, conform informațiilor actualizate furnizate de presa de stat libaneză, dar şi de site-ul de știri al-Mayadeen, legat de Hezbollah.

Potrivit Agenției Naționale de Știri din Liban (NNA), „patru persoane au fost martirizate şi alte câteva persoane au fost rănite atunci când a fost vizat biroul Hamas”. Ulterior, cifra a fost actualizată la şase.

Suburbia sudică a Beirutului reprezintă un bastion al mişcării Hezbollah, grupare care este puternic susţinută de Iran.

Explozia de marți seara din Dahiyeh nu va face decât să inflameze tensiunile dintre Hezbollah și Israel, care sunt şi aşa la cote ridicate.

There has been a significant explosion (possibly a series) in Beirut’s southern suburbs.

The cause is not totally confirmed, but Lebanon’s state-owned National News Agency is saying an Israeli drone targeted a Hamas office there. pic.twitter.com/5Ciu6Lf8M6

