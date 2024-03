Veste extraordinară pentru lumea educațională din Statele Unite, după ce fosta profesoară a Facultăţii de Medicină Albert Einstein, Dr. Ruth Gottesman, a anunțat o donație fără precedent de un miliard de dolari către această instituție de învățământ din New York.

Această sumă, cea mai substanțială donație de acest fel din istoria Statelor Unite, este destinată acoperirii taxelor școlare ale tuturor studenților, transmite Reuters.

Dr. Ruth Gottesman, căreia îi revine acest gest impresionant, donează această sumă din averea soțului său decedat, David ”Sandy” Gottesman, un cunoscut expert financiar pe Wall Street și investitor în Berkshire Hathaway.

Gottesman s-a alăturat facultății de medicină în 1968. În perioada cât a predat aici, a făcut cercetări în domeniul dizabilităţilor de învăţare la copii şi a creat un program de alfabetizare pentru adulţi.

Deși a plecat din cadrul facultății în urmă cu mulți ani, Gottesman rămâne legată de instituția de învățământ, fiind președinta consiliului de administrație al școlii și membră a consiliului de administrație al Montefiore Health System, spitalul afiliat facultății.

Prin intermediul acestei donaţii, tuturor studenţilor la zi li se va rambursa taxa pentru semestrul de primăvară 2024, iar toţi viitorii studenţi vor învăţa gratuit. Taxa de şcolarizare la această facultate este de 60.000 de dolari pe an, iar mulţi studenţi acumulează credite de peste 200.000 de dolari după absolvire.

Anunţată în faţa a sute de studenţi reuniţi într-un amfiteatru, vestea privind această donație a fost întâmpinată cu aplauze furtunoase, strigăte şi îmbrăţişări, potrivit unei înregistrări video postate luni pe X de către spitalul universitar Montefiore, de care aparţine şcoala de medicină Albert Einstein.

