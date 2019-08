Afacerea anului și-a deschis porțile. Iulius Town, proiectul de real estate numărul 1 din România lui 2019 a prins viață în Timișoara. Companiile Iulius și Atterbury Europe au pus pe roate proiectul regional de tip mixt care se adresează timișorenilor, dar și celor din județele limitrofe sau clienților din Serbia sau Ungaria.

“În 2015, atunci când am inaugurat Iulius Mall Timișoara, știam că nu ne vom opri aici. Clineții noștri au confirmat această așteptare. Iulius Mall s-a integrat rapid în viața unui public care a depășit granițele țării și care a impus continuarea proiectului la o scară mut mai mare. Am realuzat aici un proiect multifunctional care generează valoare adăugată pentru comunitate, dar și pentru toată zona. Am dezvoltat un pol de business regional care contribuie în dezvoltarea economică, unic în România”, a spus președintele companiei Iulius, Iulin Dascălu.

Iulius Town este proiectul unic în România, dar și proiectul record. A reușit I multe performanțe incredibile. Cea mai mare suprafață de retail din afara Bucureștiului – 120.000 de metri pătrați, 450 de magazine și cea mai mare ofertă de spații de birouri clasa A din regiune – peste 100.000 de metri pătrați.

Unul dintre cele mai frumoase spații, parcul din Iulius Town, a costat 8,7 milioane de euro și a fost realizat de o echipă de specialiști din Italia, Germania și România. Spațiul verde integrează 10.000 de arbuști și 1400 de arbori de talie mare, aduși cu peste 500 de autocamioane de la pepiniere din Italia.

Parcul include mai multe suprafețe acoperite cu un gazon special ce permite traficul intens, dar și un lac cu o suprafață de 800 de metri pătrați, un carusel venețian etajat, un foișor, alei de promenadă și piațete pentru evenimente și târguri în aer liber.

Dar asta nu e tot. Orașul din oraș are și un pasaj subteran care va face legătura între bulevardul Antenei și Calea Aradului. Noua variantă are două benzi pe sens și va ajuta la fluidizarea traficului în zonă. Pasajul va fi dat în folosință abia luni. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fot însă printre primii care l-au vizitat.

Cu ajutorul investiției de 442 de milioane de euro de euro s-au ridicat Iulius Mall Timisoara care a costat 105 milioane, trei clădiri de birouri , retail, parc, parcări, infrastructură de 222 de milioane, alte 115 milioane de euro fiind alocate clădirii de birouri UBC 0, aflată în construcție.

