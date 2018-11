EXCLUSIVITATE Carmen Pavel, J’Info Tours: România trebuie promovată în special pe piețe care acum se dezvoltă ca India sau China

Capital: Cum a evoluat businessul dumneavoastra in prima jumatate a acestui an si ce estimari aveti pentru intregul an 2018.

Carmen Pavel: A crescut in special vanzarea pachetelor de vacanta interne, in tara, in special datorita voucherelor de vacanta. Estimam o cifra de afaceri de 14 milioane de euro pentru 2018.

Capital: Care considerati ca sunt cele mai mari provocari ale pietei in care activati?

< strong>Carmen Pavel: Cresterea numarului de turisti straini care ne viziteaza tara. Pentru asta este nevoie de strategii mai ample, chiar globale, de promovare a destinatiei Romania in afara granitelor.

Capital: Ce achizitii importante ati facut, direct sau prin intermediul firmelor detinute, in 2017, respectiv in 2018? Care a fost valoarea fiecarei tranzactii?

Carmen Pavel: Investitiile s-au axat pe tehnologie si soft, programe cat mai peformante care sa ne usureze activitatea. Am investit circa 240.000de euro în 2017 si încă 300.000 de euro in 2018.

Capital: In ce domenii intentionati sa investiti in viitor?

Carmen Pavel: Imi doresc sa dezvolt o companie specializata in marketing turistic si o companie specializata in evenimente.

Capital: Cum ati caracteriza anul 2017 prin prisma businessului dumneavoastra?

Carmen Pavel: Anul 2017 a fost dinamic,piata si concurenta din mediul on-line ne fac sa fim din ce in ce mai atenti la investitiile in tehnologie.

Capital: Ce credeti ca ar trebui sa faca statul roman pentru a ajuta mediul de business?

Carmen Pavel: Statul trebuie să asigure unui mediu legislativ stabil si să creeze facilitati pentru investitii in hoteluri, spa, centre de agrement parcuri de distractii. E nevoie şi de dezvoltarea unui plan de promovare a destinatiei Romania in special pe piete care acum se dezvolta, precum China sau India.

Capital: Cum va afecteaza problemele cu forta de munca? Ce solutii vedeti?

Carmen Pavel: De 5-6 ani am investit intr-o firma de pregatire a personalului din turism cu ajutorul careia ne formam personalul si investim in dezvoltarea lor profesionala.

Capital: Care credeţi că sunt calităţile pe care trebuie să le aibă un antreprenor de succes?

Carmen Pavel: Pe scurt, sa fie dinamic, creativ si perseverent.

Capital: La ce suma evaluati afacerile si investitiile d-voastra la sfarsitul anului 2017?

Carmen Pavel: 12,5 milioane euro.

Capital: Ce hobby-uri aveti si care sunt destinatiile d-voastra preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ati implicat si de ce le-ati ales?

Carmen Pavel: Îmi place schiul si-mi petrec iarna toate week-end-urile in statiunile de pe Valea Prahovei. Și cel putin o saptamana intr-o statiune europeana cunoscută. Sell, Ronda, Ischgl, St.Anton, Courchevel sunt numai cateva dintre locurile in care schiez. Iubesc şi destinatiile calde si imi petrec cel putin o vacanta intr-un loc exotic facand snorkeling sau scufundari. Locurile preferate sunt Pucket, Krabi, Bali, Fiji, Tahiti, Cancun, Kerala, Goa. Îmi plac şi vacanţele de aventura descoperiri in locuri precum :Tara de Foc, Islanda, Laponia, Alaska, Guatemala, Belize ,Bolivia, Zanzibar sau Tibet.

Capital: Care sunt lecţiile pe care le-aţi învăţat în business şi credeţi că vă sunt de folos in viaţa de zi cu zi?

Carmen Pavel: Am învăţat că banii sunt un instrument nu un scop.

Capital: Daca ar fi să recomandaţi 3 cărţi românilor, care ar fi acestea?

Carmen Pavel: Numele trandafirului, Amintirile unui asasin economic, Cum sa vinzi ghiata eschimosilor?