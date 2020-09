Probleme mari. Chiar Prima Doamnă a României, Carmen Iohannis, a pățit-o rău de tot. Aceasta a fost victima unei escrocherii online.

Carmen Iohannis a căzut victimă unor escroci. Concret, aceștia au creat un cont fals pe Facebook. Acesta îl copia pe cel al soției șefului statului, Carmen Iohannis.

Prin intermediul acestuia, niste escroci au contactat mai multi pensionari carora le spuneau ca vor primi o donatie daca vor apela un anumit numar de telefon.

Acum au devenit publice mai multe mesaje de la o persoana care si-a facut cont cu numele Carmen Iohannis. In mesajul trimis i se spune pensionarului ca poate beneficia de o donatie daca apeleaza la un anumit numar.

Iata tot mesajul fals de pe rețeaua de socializare: „Din prietenie, primiti cele mai bune salutari ale mele. Sper ca prin harul lui Dumnezeu sa te descurci bine. In primul rand, as dori sa-mi ofer scuze sincere pentru aceasta intrucere brusca in intimitatea voastra.

As dori sa va informez despre o veste care mi-a marcat viata si sper ca aceasta veste va marca si dvs. cercetare academica si profesionala, ca parte a unui summit cu privire la conditiile de viata ale copiilor plasati in Africa de Vest. El m-a contactat cand am fost intr-o calatorie guvernamentala si m-a facut sa inteleg ca are nevoie de o masina, un telefon mobil si un capital pentru instalarea lui si alte nevoi pentru a-si termina stagiu in bune conditii.

Mi-a placut foarte mult nepotul meu, pentru ca avea 26 de ani si aproape ca isi terminase studiile universitare si pentru asta l-am trimis:

– 2 Telefoane mobile IPHONE 11 pro Max

– UN COMPUTER APLE – 2 CONDITIONARI AER SHARP

– Un MASTERCARD CONTAIND 350.000 Euro cu care puteti efectua retrageri la orice banca din tara dvs.

– Un Mercedes GLE 2018

Toate acestea printr-o agentie privata internationala de transport de marfuri si materiale „fedex express”. Cu doua zile inainte ca pachetul sa fie in Benin, cumnata mea m-a contactat si mi-a spus ca nepotul meu a avut o criza de COMATEUSE EPILEPTICA. Intr-adevar, am comandat spitalizare imediata pentru FRANTA.

Dar cinci zile mai tarziu, cumnata mea ma suna si imi spune ca nepotul meu a murit. A fost un mare soc pentru mine, asa ca am luat primul zbor de a pleca in tara pentru inmormantarea nepotului meu drag neasteptul PEACE TO HY SULING si asta in intimitatea familiei pentru a evita orice influx media. Pe scurt, agentia „fedex expres” m-a contactat in urma cu cateva zile pentru a-mi informa ca ultimul termen pentru retragerea pachetului din sediul agentiei lor este foarte apropiat. Asa ca, pentru a-i onora memoria, am decis sa ofer acest pachet cuiva; intrucat nepotul meu era foarte iubit de ajutorul umanitar. Prin urmare, am ales profilul tau din lista mea de prieteni virtuali. Prin urmare, va donam solemn acest pachet in speranta. Ca il folosesti pentru cauze corecte, cinstite si caritabile.

Nu stiu in ce domeniu de activitate lucrati, dar as dori sa pastrati o parte din acesti bani si pentru activitatile dvs. personale. Daca am luat aceasta decizie, se datoreaza faptului ca majoritatea organizatiilor de caritate au idei de diversiune. Prin urmare, daca sunteti interesat, va rugam sa contactati directorul agentiei „fedex expres” si sa-l anuntati ca: „Sunteti noul uzufructuar (beneficiar) al pachetului trimis de PRIMA LADY

Doamna CARMEN IOHANNIS la nepotul sau, Maurice ” El va avea grija sa-l trimita oriunde te-ai afla. Cod confidential pachet: (TR 0804) DENUMIREA DIRECTORULUI AGENTIE: Domnul JEAN ZOUNDI NUMAR whatsapp: 229 66771883 [email protected] ADRESA: 03BP900 Oras: COTONOU Va rugam sa anuntati odata ce pachetul va fi in posesia dvs. si folositi-l bine. Dumnezeu sa te binecuvanteze. NB: iata e-mailul meu: [email protected] in cazul in care nu mai sunt pe Facebook. Excelenta doamna CARMEN IOHANNIS”.

Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu