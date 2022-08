„Ăia n-au plicuri, la casierie acolo, trebuie să dea banii în cont.”, a recunoscut europarlamentarul, care s-a văzut nevoit să ceară unei bănci emiterea unui card. La începutul mandatului său de la Bruxelles, fostul premier își scotea banii din bancomat cu prima ocazie. Dar până și acestea au început să dispară.

„Acum doi ani erau în incinta Parlamentului 6 bancomate. Acum nu mai e niciunul. În Piața Centrală erau 4 bancomate și 3 bănci, tot așa, nu mai e niciuna. Totul e informatizat.”, a mai spus Mihai Tudose, care admite că are o problemă cu sistemul bancar.

„N-am încredere în bănci. Dacă leasing-ul se pune credit, am, dar împrumut la bancă, niciodată. Cunosc probabil mai mulți cămătari mai omenoși decât cei ce sunt în domeniu. Dar asta e altceva …”, susține mai în glumă, mai în serios, fostul prim-ministru al României.

„De ce mă obligi să dau comision?”

„Nu mă condiționa. Nu mă obliga să fac asta. Înțeleg, tranzacțiile mari să fie făcute electronic. E superb, recunosc, am pe telefon, ai ceva de plătit, factura, buf, imediat, simplu. Jos pălăria! Dar e opțiunea mea dacă să fac asta sau să mă duc la ghișeu. De ce mă obligi pe mine să dau comision la o bancă când îmi iau o pâine? Nu, pe bune! Ce treabă are banca? Ce merit are ea că am muncit și trebuie să-i dau un cent că îmi iau o pâine. De ce? Ce sunt, Robin Hood, la jumătatea pădurii îmi iau taxă de drum?”, se întreabă europarlamentarul PSD.

