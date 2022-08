„Pot să-ți fac o mărturisire? Eu când am auzit că voi doi v-ați combinat la treaba asta, eu necunoscându-l pe Sârbu, n-am avut nicio tangență, niciun dialog, de niciun fel cu domnia sa. Dar știind legenda care lucra pe piață în favoarea domniei sale, știindu-te pe tine, cu tot ce ai făcut, poet și scriitor de renume mondial, am zis: «Bă, o să rupă!» Mi-am setat ceasul, m-am pus în fața televizorului, l-am sunat și pe domnul Cristoiu și când să iasă artificiile…”, și-a reamintit Ionuț Cristache, momentul deschiderii Aleph News.

Când au bătut palma Marius Tucă și Adrian Sârbu

„Colaborarea cu Sîrbu. Ne întâlneam la Fior di Latte, unde mă duceam să beau cafeaua. Terminasem în 2015 colaborarea cu Jurnalul Național după 22 de ani, perioada în care am fost directorul Jurnalului Național și 25 de ani în trustul ăla. Îi tot spuneam: «Hai să facem televiziune. Uite, eu am radio-ul ăsta.» Și într-un târziu l-am convins. Trebuia să facem Smart TV, nu l-am făcut. Am făcut Aleph News, eu am intrat cu Smart Radio și asta a fost tot. Nu a fost ce trebuia cu această colaborare. Și urmează ca eu să-i dau partea mea 50% din Smart TV și el să-mi dea jumătate din radio, 50% înapoi” a precizat jurnalistul care a explicat în câteva cuvinte motivul plecării sale.

„Păi n-a mers faptul că n-am dat drumul la Smart TV. Eu am plecat înainte de a apărea Smart TV pe grilă. În decembrie anul trecut am plecat. Mulțumesc, la revedere.”, a mai spus Marius Tucă.

La întrebarea lui Ionuț Cristache, dacă în urma plecării, au rămas ceva socoteli neîncheiate, Marius Tucă a răspuns direct:„Întotdeauna am de luat. De la moguli întotdeauna am de luat”.

Urmărește întreaga ediție a podcastului „România lui Cristache” pe canalul de Youtube EVZ Capital.