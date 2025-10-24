„La bază sunt jurist”, spune Raluca Prodan, „dar am un background de 16 ani în medicină, în special în zona de inovație genetică. Am lucrat cu testări genetice și epigenetice, iar tot acest know-how am vrut să-l duc mai departe, într-o formă aplicată, care să ajute oamenii să trăiască mai bine și mai mult.”

Primul ei proiect medical a fost în 2009, la Cluj: un laborator de genetică, urmat în 2016 de un al doilea, la București. În 10 ani, rețeaua fondată de ea a ajuns numărul 1 în România pe segmentul de testare genetică, ca volum și cifră de afaceri.

„După zece ani de funcționare am primit o ofertă de fuziune de la un lanț de sănătate mare, am colaborat patru ani, dar mi-am dat seama că vreau să revin în zona antreprenorială. Longevitatea era noua frontieră. Este un domeniu care abia se conturează și în lume, iar eu voiam ca românii să aibă acces la aceste instrumente moderne fără să plece din țară”, povestește ea.

Astfel, în octombrie 2023, Raluca Prodan a deschis Longevity Clinic pe bulevardul Lascăr Catargiu, între Victoriei și Romană, transformând un vis personal într-un proiect medical unic în România.

Clinica aduce în România un concept de medicină proactivă, care merge mai departe decât prevenția clasică.

„Medicina preventivă, în forma ei clasică, nu este neapărat personalizată. La Longevity, facem un plan individual de prevenție, pornind de la arborele genealogic al pacientului și de la bagajul său genetic. Fiecare persoană are un profil unic, iar abordarea trebuie să țină cont de acest lucru.”

Testele genetice, epigenetice și de nutrigenetică sunt completate de evaluări biochimice și de un plan detaliat de intervenție.

„Avem o echipă pluridisciplinară – geneticieni, nutriționiști, psihologi, medici și coachi de longevitate – care lucrează împreună. Scopul nostru este să optimizăm starea de sănătate înainte ca boala să apară.” „Prevenția este esențială – dar trebuie personalizată. Specialiștii sunt aici să ne ghideze să ne optimizăm ceea ce avem, nu doar să reacționăm când ceva se strică”, spune Raluca Prodan.

Alături de ea, Sorin Cantor completează tabloul clinicii. Cu o experiență de peste 15 ani în nutriție, sport și inteligență emoțională, el a devenit unul dintre primii longevity coachi acreditați internațional din România.

„Coachul de longevitate este un ghid. Nu vindecă și nu tratează, ci îi ajută pe oameni să-și regleze stilul de viață: somnul, stresul, alimentația, mișcarea, echilibrul mental. E o muncă de finețe – și de răbdare. Stresul nu se rezolvă într-o singură ședință, dar poți învăța să-l gestionezi zilnic.”

Sorin explică simplu relația dintre gene și comportamente:

„Genetica este hardul, epigenetica e softul. Hardul nu îl poți schimba, dar softul îl poți actualiza. Dacă softul e bun – adică dacă ai somn, alimentație, mișcare, echilibru emoțional – și hardul funcționează optim.”

Longevity Clinic propune pachete integrate de 6 sau 12 luni. Pachetul complet, care costă în jur de 12.000 de lei, include:

testare genetică și epigenetică,

analize biochimice,

ședințe de coaching și nutriție,

plan de suplimentare cu nutriaceutice (vitamine și minerale adaptate individual),

monitorizare lunară și re-evaluare la 6–12 luni.

„Ne bazăm pe medicina bazată pe dovezi”, explică Raluca Prodan. „La finalul anului, valorile biochimice și scorurile de stres, somn, inflamație sau vârstă biologică trebuie să se îmbunătățească vizibil.”

Rezultatele nu se măsoară doar în analize, ci și în felul în care pacientul se simte. „Când o persoană își regăsește energia, claritatea mentală și echilibrul, atunci medicina a reușit ceea ce și-a propus”, spune ea.

Deși are sediul în București, Longevity Clinic funcționează la scară națională și internațională. „Avem pacienți din toată țara și din diaspora. Prin platforma de telemedicină și rețeaua noastră de navigatori de pacienți, oamenii pot face analizele aproape de casă și pot fi monitorizați online.”

„Navigatorul de pacient” este un concept nou în România – un specialist care coordonează traseul medical al clientului, de la analize până la interpretare. „Scopul este să nu te simți pierdut printre teste și rapoarte medicale. Îți dăm un ghid care te însoțește pas cu pas.”

În 2024, 1 octombrie a fost decretată Ziua Mondială a Longevității, iar anul acesta a fost serbată la Madrid, alături de specialiști din întreaga lume.

„Ceea ce este nou”, explică Raluca Prodan, „este că în prezent sunt studiați anumiți compuși care promit să asigure o optimizare celulară mult mai eficientă decât ceea ce avem pe piață în acest moment.”

Ea adaugă că, datorită inteligenței artificiale, studiile din domeniul longevității se derulează într-un ritm accelerat:

„Avem instrumentele necesare ca cercetarea să avanseze mult mai rapid. Iar ceea ce s-a discutat la Madrid a fost clar: aveți grijă de voi în următorii 20 de ani, pentru că în 20 de ani va fi o revoluție medicală. Vom putea interveni și vindeca multe dintre bolile considerate astăzi incurabile – de la Alzheimer și demență până la unele forme de cancer.”

La finalul interviului, Raluca Prodan rezumă filosofia clinicii:

„Secretul longevității este o viață cu sens. Să faci ceea ce îți place, să te înconjori de oameni buni și să ai un echilibru între minte, corp și suflet. Longevitatea nu e o cifră – e o stare.”

Sorin Cantor completează cu o doză de realism și umor:

„Ridică-te de pe scaun. Fă mișcare. Fii echilibrat. Asta e tot. Longevitatea nu e despre a trăi mai mult, ci despre a trăi bine fiecare zi.”

Longevity Clinic a apărut dintr-un vis, dar funcționează ca o realitate științifică. Într-o lume în care medicina tradițională tratează, această clinică propune un alt verb: optimizează.

Pentru că, așa cum spune fondatoarea sa, „viitorul medicinei nu este despre boală, ci despre viață.”