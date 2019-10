Bordnetze, membră a grupului Sumitomo Electric Bordnetze, activează în industria automobilistică în România din anul 2010 și se ocupă cu fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare electrice. Cablajele auto pe care aceștia le produc pentru VW T6, Skoda Octavia și Audi A6 sunt realizate în 3 locații de producție, amplasate în Caransebeș, Drobeta-Turnu Severin și Târgu Jiu.

La finalul anului financiar 2018, anterior încheiat la 31 Martie 2019, societatea Bordnetze raportează următoarele date financiare: o cifră de afaceri netă de 227 milioane de euro, un profit brut de 0,4 milioane de euro și un număr de angajați de aproximativ 7 mii de oameni.

Legat de anul 2019 și anul 2020, aceștia au declarat următoarele:

Capital: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2019?

Bordnetze: Cifra de afaceri netă prognozată pentru anul 2019 este de circa 218 milioane de euro.

C: Ce profit progonozați la finalul acestui an?

B: Un profit brut de circa 7 milioane de euro.

C: Care este bugetul de investiții pentru acest an? Dar pentru anul 2020?

B: Pentru acest an este de circa 10 milioane de euro iar pentru 2020 este de circa 5 milioane de euro.

C: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

B: Investițiile realizate reprezintă echipamente de producție efectuate pentru adaptarea la cerințele de piață actuale și pentru implementarea unor proiecte noi.

C: Care sunt cele mai importante provocari pe care le-ati infruntat in acest an?

B: În acest an, cele mai importante provocări au fost finalizarea investițiilor și lansarea producției de serie pentru proiectul Audi A6, lansarea pregătirilor și a investițiilor pentru modificarea proiectului Skoda Octavia din model SK37 în noul model SK38 și menținerea costurilor de producție competitive.

C: Cum vă afectează criza forței de muncă din Romania?

B: Se observă lipsa de experientă a angajațiilor, costurile ridicate cu instruirea personalului nou angajat, eficiența redusă, dat fiind numărul mare de angajări și fluctuația ridicată de personal.

C: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

B: Motto-ul ar fi: „Simple Thinking Communication”

