În cadrul emisiunii „Contrapunct”, publicată vineri, 18 noiembrie 2022, pe canalul de Youtube EVZ Capital, jurnaliștii Dan Andronic și Ionuț Cristache au discutat despre Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis.

Dan Andronic: „Iohannis a fost un președinte bun”

Referitor la Klaus Iohannis, Dan Andronic a recunoscut că are o părere bună despre actualul președinte al României, care, din punctul lui de vedere, „a fost un alt tip de președinte față de modelul cu care am fost noi obișnuiți”.

„Eu cred că Iohannis a fost un președinte bun, a fost un alt tip de președinte față de modelul cu care am fost noi obișnuiți. Băsescu era un președinte jucător, mergea la emisiunii, răspundea la talk-show-uri, dar a segregat societatea. Segregarea a început puțin mai devreme, în mandatul lui Constantinescu. În acel moment s-a produs prima și poate ultima schimbare de sistem în mod democratic.

În momentul ăla a apărut falia. În 1997, sediul PNL era pustiu, doar Năstase și Iliescu mai veneau la birou, restul se ascundeau unde puteau. Se înființaseră niște consilii de luptă împotrivă de luptă la nivel județean, un fel de precursor al DNA-ului. Cineva, undeva, ne-a dat modelul ăsta cu mult timp înainte, și l-am aplicat și noi cu specific românesc”, a povestit Dan Andronic.

Nicolae Ciucă, acuzat că ar fi omul lui Klaus Iohannis. „A acceptat toate rolurile pe care i le dă”

Dezamăgit de aparițiile publice ale lui Nicolae Ciucă, Ionuț Cristache a spus că nu îl poate convinge nimeni că există ordine „în capul” primului ministru al României, care nu știe „să își organizeze ideile când deschide gura”.

„Nu mă poate convinge nimeni că e o ordine impecabilă în capul lui Ciucă, dar nu știe să își organizeze ideile când deschide gura”, a zis Ionuț Cristache.

La polul opus, Dan Andronic consideră că Nicolae Ciucă este un om onest, care nu are vreo agendă ascunsă.

„Mie Ciucă mi se pare un om onest și cam atât. Din punctul meu de vedere, un om onest în politică este un om care nu are o agendă ascunsă. Eu nu cred că Ciucă are o agendă ascunsă”, a precizat Dan Andronic.

Auzind părerea lui Dan Andronic, Ionuț Cristache i-a reamintit că, în trecut, Nicolae Ciucă a jurat pe drapel că nu va face niciodată politică, dar apoi a acceptat „toate rolurile pe care i le dă” Klaus Iohannis.

„Un fost militar care jură pe drapel că nu va face niciodată politică, după ce a fost șeful Statului Major de două ori și acceptă toate rolurile pe care i le dă ”regizorul” Iohannis, senator, ministru, șef de partid, în pofida că nimeni nu l-a vrut, și apoi premier, și în cele din urmă candidat la președinție”, a spus Ionuț Cristache.

„Un om poți schimba, dar sistemul niciodată nu îl schimbi”, i-a zis Dan Andronic.

„Când a fost arestat (medicul chirurg Mircea) Beuran au fost televizoarele în galben o săptămână, ieri a fost achitat, fapta nu există. După cinci ani de televiziune mi-am dat seama că am fost un imbecil, puteam să fiu un lăutar rezist, plin de contracte publicitare, un răsfățat al noii generații. Eu eram pe drepturi și libertății, am vrut să spun lucrurile așa cum erau, și la finalul zilei am realizat că nimeni nu vrea să audă lucrurile astea”, a mărturisit Dan Andronic.