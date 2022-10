Mulți consideră că acela a fost momentul decisiv în care Mircea Geoană, actual secretar adjunct al NATO și posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a pierdut alegerile pentru funcția de șef al statului în detrimentul lui Traian Băsescu, care se afla deja la candidatura pentru cel de-al doilea mandat.

Adevărul despre fotografiile care l-au distrus pe Mircea Geoană înainte de alegerile prezidențiale din 2009

Viorel Sima, azi președinte al Federației Române de Box, a venit în podcastul EVZ-Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital și dezvăluit totul într-un dialog incendiar cu jurnaliștii Dan Andronic și Robert Turcescu. Acesta spune că atunci când a făcut celebra fotografie era patronul ziarului „Ziarul” și avea o echipă de paparazzi.

„Pentru mine nu mai e la cald. Prima oară când am văzut dezbaterea am văzut un boxer care îi căra pumni unuia și celălalt nu știa ce să facă. S-a blocat. Ba mai mult, mai târziu, am avut și o poveste spusă de către Cosmin Gușă că l-au învățat ce să facă cum să pareze, dar el (Mircea Geoană) nu ar fi fost în stare să facă.

Atunci când a intrat în sală și l-a întrebat (Băsescu) ce s-a întâmplat azi-noapte i s-a spus te duci de la pupitrul tău, îl bați pe umăr și îi spui „Băi Traiane, tot securist ai rămas?”. Demonstra că nu e încurcat. La vremea respectivă, eram patronul ziarului „Ziarul” și mă ocupam cu paparazzi. Eu am fost ziarist sportiv din 1995 până în 2003 la toate ziarele sportive.

În 2004, cineva mi-a făcut o ofertă să merg la „Atac la persoană”. Era cel mai jegos ziar din tot spectrul și ziarul la care am dat afară jumătate de redacție într-o singură zi pentru că ei nu înțelegeau, pentru că nu știau ce înseamnă investigația. Ei scriau „nenorocitul, infectul”, acordau epitete, nu scriau cu documente. Dacă ne dă cineva în judecată, a doua zi suntem morți. Am adus niște oameni.

Primul meu gând a fost care sunt cei mai buni oameni care să facă treaba asta( pentru că atunci nu existau). Și mi-am răspuns „bă, dacă băiatul ală prinde golul într-o fracțiune de secundă, băiatul ală poate prinde”. (oameni) doar din sport: fotograf, pentru că el prinde golul. Toți băieții care au lucrat cu mine au fost din sport.În 2004-2007 am făcut propriul meu ziar. Mă saturasem să am subiecte și să nu apară.

După părerea mea, de atunci am înțeles că un ziar e foarte greu de ținut. Încep cu șase luni înainte cu un moment petrecut față în față cu Mircea Geoană. Aș fi început cartea cu momentul în care l-am cunoscut. E tipul omului care mi-a lăsat impresia atunci că nu are nicio treabă, că el are o direcție stabilită de cineva și pe el nu-l interesează; presa nu era importantă”, a explicat Viorel Sima în podcastul EVZ Play de pe contul de Youtube EVZ Capital.

Cum a avut loc vizita lui Mircea Geoană la Sorin Ovidiu Vântu?

Sima a mai recunoscut că a publicat în fiecare săptămână poze cu Mircea Geoană, care în acea perioadă era urmărit non-stop de paparazzi. Mai mult, acesta fusese la Antena 3 la emisiunea electorală singur, ca apoi să ajungă la casa cunoscutului om de afaceri.

„Am publicat în fiecare săptămână poze cu Geoană. Poate că nu știa că era urmărit non-stop. Nu avea gărzi SPP, avea gărzi private. Hai să începem povestea serii respective cu faptul că el a fost la Antena 3. El a fost la Antena 3,la Piața Presei Libere la emisiunea electorală singur. Era însoțit de către o fată din campania ui electorală, pe care a lăsat-o la sediu la PSD, după care ajungem la rond: Piața Dorobanților.

În momentul în care a făcut dreapta, am zis „Du-te Dică, Du-te”. La vremea respectivă eram cu trei mașini. Mergeam după el. Ajunge în rond și rămânem toți șocați că face rondul. Prima mașină care era cât de cât aproape a mers și s-a oprit pe partea dreaptă având vedere la poarta de intrare a mașinii.

Din unghiul ăsta a făcut prima mașină fotografia. Logic, eu puteam demonstra că el s-a urcat în mașină la Antena, l-am urmărit și că intra mașina. Dar nu era o demonstrație clară pentru orice om. Putea să zică du-te că nu mai era el în mașină. Mașina nu spune nimic. Gardul casei lui Vântu este foarte înalt, doi metri și. În mod normal nu puteai să faci fotografia care a apărut. Fotografia a făcut-o Marius.

A fost un moment de genialitate: omul s-a urcat pe capota mașinii ca să poată să facă poza. Trebuia să fiu la 4 m ca să îi văd clar. El a făcut poza de pe capotă în momentul în care care eu țipam băi poza poza să se vadă că intră și exact o singură fracțiune de secundă. M-a ajutat lumină, că era noapte, în momentul în care Geoană a intrat. S-a oprit în mijlocul străzii, s-a urcat pe capotă și a făcut asta(rafală de poze) care în opinia mea a făcut mai multe(poze), dar doar în una se vede clar că el intră în casă la Vântu”, a mai povestit fostul paparazzi.

Robert Turcescu l-a întrebat pe Sima de ce l-a sunat la ora cinci?

„Ei vreau să mă întorc în seara respectivă în care au fost făcute pozele. La un minut și jumătate după ce și echipa 1 și echipa 2 făcuseră pozele a ieșit din curtea casei o mașină cu niște băieți care țineau ostentativ camera de filmat în afara mașinii. Eu mă aflăm undeva lângă Guvern și șoferul m-a sunat. Au ieșit ne e frică, ce facem. Mergem în față la Guvern.

Mi-au filmat și mașina mea. Asta a fost tot. Mă așteptam să mă sune Sorin Ovidiu Vântu. Nu m-a sunat pe mine personal. Dimineața când eu m-am întâlnit cu un prieten, Dorin Cocoș (șoțul Elenei Udrea). Eu i-am dat pozele cu Dorin Cocoș, la hotelul de lângă arcul de Triumf”, a povestit Viorel Sima.

De asemenea, acesta a vorbit și despre faptul că nu a primit niciun ban pentru fotografiile respective.

„Dorin a fost singurul care a fost ok. După un anumit timp, eram la o masă unu zice: „ăla care i-a făcut poze a primit un milion de euro”. Arătați-mi-l și mie că nu-l am. Nici măcar o suma cu 100 de mii. Singurul om care s-a gândit să-mi dea ceva: Băsescu, l-am rugat prin intermediul Elenei Udrea să-mi dea un autograf pe ziarul meu.

Ziarul meu a doua zi a apărut cu titlul pe care l-am considerat genial( cu poza când Geoană intră la Vântu). Titlul era așa: „Tu ești Mircea? Da împărate!””, a conchis fostul paparazzi.