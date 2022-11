Apar noi informații despre ce va face președintele Klaus Iohannis după ce i se va termina cel de-al doilea mandat de șef de stat. Cum nu mai are voie să candideze, acesta are mai multe variante de luat în calcul.

Dacă până acum se spunea că va ajunge la NATO sau în Comisia Europeană, apar primele semne că șeful statului ar putea să rămână totuși în România, pentru a-și continua cariera politică începută încă din anii 2000.

„Pleacă Iohannis la NATO, la Comisia Europeană, pleacă pe undeva?”, l-a întrebat Ionuț Cristache, moderatorul podcastului România lui Cristache, de pe contul de Youtube al EVZ Capital pe Silviu Mănăstire, fost jurnalist al postului de televiziune B1 TV, de unde a plecat pentru a se înscrie în Partidul Național Liberal.

Noua funcție a lui Klaus Iohannis. S-a aflat ce va face președintele României după alegerile din 2024

Silviu Mănăstire a explicat, timid, că nu a auzit de asemenea discuții în PNL cu privire la viitorul lui Klaus Iohannis, dar a punctat că actualul șef al statului ar putea să se întoarcă în politica românească, în condițiile în care a fost președinte al PNL și primar al Sibiului.

‘Eu n-am auzit asemenea discuții. Am auzit că se discută prin presă, nu la partid. Sincer nu am auzit discuțiile astea. Ca opinie personală, președintele României, poate, dacă își dorește, să se întoarcă în politică.

A fost totuși președintele PNL. Odată ce ai fost președintele României, dacă vrei să continui cariera politică, continui în fruntea PNL, dar eu cred că președintele Iohannis își calculează bine pașii și cariera politică. Drept dovadă a condus România timp de 10 ani, a fost primarul Sibiului timp de vreo 14 ani, poate și mai mult, 2000 până în 2014.

Nu pare a fi lipsit de abilități și de calități politice. Mai erau unii care spuneau că domnule, Klaus Iohannis… Am reprezentat B1 TV la dezbateri în 2014. Eu am pus întrebări chiar mișto”, a povestit Silviu Mănăstire, vorbind despre viitorul politic al lui Klaus Iohannis după ce va pleca din funcția de președinte al României.

Mai mult, acesta a recunoscut că în 2014 a ajuns să participe la dezbaterile prezidențiale după ce a fost trimis de postul de televiziune la care lucra atunci, B1 TV.

„Din stafful de campanie a președintelui am primit o invitație. A fost pe post. A fost invitat postul și eu am fost. Am avut șansa să pun niște întrebări”, a mai povestit Silviu Mănăstire în podcastul România lui Cristache de pe contul de Youtube al EVZ Capital, vorbind despre cum a ajuns la acel eveniment în care Klaus Iohannis a reușit să câștige alegerile prezidențiale în fața lui Victor Ponta.

Întreaga emisiune de marți, 16 noiembrie, o puteți urmări în clipul video de mai jos, postat pe pagina de Youtube EVZ Capital.