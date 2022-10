Deputatul Aurel Bălășoiu, exclus din PSD în urma unui scandal sexual a cerut, marți, să intre în concediu de la Parlament pentru zilele de plen din următoarele trei săptămâni. În opinia jurnaliștilor EVZ Robert Turcescu și Mirel Curea, cel mai grav aspect în cazul deputatului presupus homosexual este faptul că acesta posta regulat fotografii din biserici, în apropierea icoanelor. De menționat că deputatul fost membru PSD este absolvent de Teologie.

Aurel Bălășoiu a fost supus oprobriului public

Moderatorul podcastului EVZ Play a remarcat că, la fel ca și în cazul altor scandaluri publice cu iz sexual, se dă dovadă de multă ipocrizie. Robert Turcescu s-a întrebat cum de nu au intervenit oficial Asociația ACCEPT (care apără drepturile minorităților sexuale) sau CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării).

„De ce nu a sărit ACCEPT sau Consiliul pentru Combaterea Discriminării? Deputatul a fost supus unui oprobiu public (…) Cu ce a încălcat legea? Dacă aș fi fost consilierul lui, i-aș fi spus, prietene, transformă-te în erou al mișcării LGBT. Niște farisei”, a comentat gazda emisiunii, care a criticat atitudinea USR în acest caz.

„Și dacă e homosexual, ce? Să dăm afară toți homosexualii din Parlament, din instituții. Puștiul ăla, minorul, are 22 de ani”, a completat interlocutorul său în podcastul de marți.

Ambii amanți ai deputatului ex-PSD au legături cu BOR

Robert Turcescu a anunțat, însă, pe surse, că adevărata miză pentru care s-a inflamat scandalul în spațiul public este partenerul lui Aurel Bălășoiu din fotografiile care au apărut în presă. „Pe vremea când era minor, el e cuprins într-un dosar al unei fețe bisericești de pe la Tulcea. Atunci era minor, acum, la momentul când e surprins în ipostaza… are 22. Ălălalt amant, călugărul de care se vorbește, are 30 și ceva. Deputatul ăsta are o singură vină, e gay, din ce știm până acum. Mai e o chestie, dacă era un act de pedofilie, nu mai era în libertate. (…) Ceva e putred. Eu merg mai departe, toată această poveste nu se oprește aici. Vor fi dezvăluiri interesante despre deputat și anturajul lui din BOR„, a dezvăluit jurnalistul.

Mirel Curea a afirmat că în opinia sa, lui Bălășoiu i se pregătea un șantaj. „Cei care se pregăteau să-l șantajeze erau implicați într-un dosar cu droguri. Ei strângeau materiale de șantaj, altfel de ce să păstrezi așa ceva? Al treilea care-i filma e într-un dosar de droguri”.

Emisiunea integrală: