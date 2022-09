Ultima anchetă semnată de Recorder, care se prezintă ca un canal media total independentă, după investigaţia despre banii pe care îi plătesc partidele PSD şi PNL către zeci de instituţii de presă. În mai puţin de 24 de ore de la lansarea pe canalul YouTube, materialul de 50 de minute a intrat pe locul 4 în clasamentul celor mai populare clipuri de pe platforma video. La acest moment a depășit 600.000 de vizualizări.

Românii vor anchete beton, dar nu ar da 1 leu

Însă în spatele acestui succes mediatic sunt aspecte care merită neapărat comentate, apreciază jurnalistul Robert Turcescu și invitații săi, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. Jurnaliști de investigații cu state vechi, Turcescu și Comaroni au atras atenția că publicul arată o foarte mare ipocrizie, fiindcă are pretenția unor materiale de investigație beton, însă dacă s-ar putea total gratuit. Publicul nu ar fi dispus să dea nici măcar o sumă infimă pentru un nou ziar tipărit sau pentru a susține un site de investigații jurnalistice, au căzut de acord jurnaliștii din studioul EVZ-Capital.

„Pe Ursula o doare în…. de trasparență și vreți ca anchetele să mai conteze?

„Bogdane, am făcut amândoi anchete. Mă întreabă cineva de ce nu mai facem anchete jurnalistice? Că nu mai contează! Unii mă întrebau de ce nu comentez marea investigație Recorder că partidele dau bani la presa din România. Da, mă, am strigat și când eram deputat, uitați-vă la cine a votat legea privind majorarea subvențiilor primite de partide. Întrebați-i acum și vedeți cine nu a votat. Am strigat, am postat, am vorbit în emisiuni de televiziune. Ursula a semnat contracte de vaccinuri ale căror clauze nu sunt cunoscute de nimeni decât de ea. O doare în…. de trasparență și voi vreți ca anchetele să mai conteze în ziua de azi? (…)

Turcescu: Un public ipocrit, electorat ipocrit, politicieni ipocriți

Credeți că dacă postați pe Facebook o dovadă a unei mârșăvii din țara asta, că vă fură la curent, la asigurări, la salariu, că vă fură băncile, voi vedeți pe cineva că i-a vreo măsură? Toate anchetele mele s-au dovedit adevărate, m-ați înjurat. Un public ipocrit, electorat ipocrit, politicieni ipocriți. Ăștia suntem”, a conchisrevoltat moderatorul.

