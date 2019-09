Capital: Doamna premier Viorica Dancila a spus in week-end ca ar putea sa va nominalizeze din nou pentru a prelua conducerea Ministerului Justitie, dar nu stie daca mai doriti. Mai doriti aceasta functie?

Dana Gîrbovan: Dupa ce Presedintele Klaus Iohannis a anuntat respingerea propunerii de a fi numita in functia de ministru al justitiei, i-am trimis doamnei prim-ministru un mesaj prin care i-am adus la cunostinta ca imi retrag acceptul ca, in cazul meu, procedura de numire sa continue eventual printr-o procedura parlamentara.

Cand doamna premier mi-a propus sa preiau ca tehnocrat Ministerul Justitiei, am spus ca accept in urmatoarele conditii: independenta deplina, sprijin pentru obiectivele pe care le aveam in vedere si, nu in ultimul rand, ca justitia si propunerea ce ma vizeaza sa nu devina subiect al bataliei politice dintre palate.

Doamna premier mi-a garantat aceste lucruri, de aceea am si acceptat trimiterea propunerii de numire in functie catre presedinte.

In prezent insa, dat fiind contextul politic actual, este evident ca Presedintele Iohannis doreste implicarea justitiei in campanie electorala, acesta demonstrand foarte clar acest lucru prin faptul ca a legat in mod direct refuzul nominalizarii de indemnul de a fi votat de catre cetateni.

Nu doresc sa intru intr-un asemenea joc politicianist, preocuparea mea fiind una strict legata de rezolvarea unor probleme stringente din justitie, care afecteaza mii de magistrati si milioane de romani. Este clar, din pacate, ca aceste probleme nu preocupa in mod real acei politicienii care folosesc justitia doar ca slogan electoral.

Astfel, desi propunerea mea pentru functia de ministru al justitiei a starnit foarte multe discutii, comentarii, fiindu-i dedicate spatii largi in social media si in presa scrisa sau audio-vizuala, nici macar o discutie nu a privit o analiza a justitiei pornind de la cele 12 obiective propuse, in scopul imbunatatirii acestora sau gasirii altora si mai bune. S-a vazut inca o data ca justitia ramane un subiect atractiv pentru campanie electorala, insa, din pacate, interesul pentru aceasta ramane unul strict demagogic.

Capital: Ati vorbit cu Președintele înainte de a anunța decizia?

Dana Gîrbovan: Nu am vorbit cu Presedintele, insa daca avea nelamuriri cu privire la cele 12 proiecte pe care le-am prezentat, nu aveam nici o problema in a i le clarifica. Presedintele a preferat insa o abordare strict politicianista, cu accente vadit revansarde, cautand sa puncteze electoral in loc sa puna pe primul loc rezolvarea problemelor din sistemul de justitie.

Capital: Cum ati aflat decizia Presedintelui?

Dana Girbovan: Am aflat decizia presedintelui urmarind la televizor declaratia sa de presa.

Capital: Cum comentati decizia acestuia?

Dana Girbovan: Voi raspunde punctual Presedintelui Romaniei dupa ce acesta, in termenul legal, isi va motiva si publica decizia de respingere a propunerii.

Adevarul despre speculatiile prinvind o candidatura la prezidentiale

Capital: In ultima saptamana a circulat in mediul online scenariul conform caruia ar urma sa deveniti candidata la functia suprema in stat, inlocuind-o pe doamna Dancila. A existat o astfel de discutie intre dumneavoastra si liderii PSD?

Dana Girbovan: In primul rand, nu am avut, nici acum, nici alta data, discutie cu vreun partid politic, ci doar discutii cu persoane ce ocupau functia de prim-ministru, ministru al justitiei sau membri ai diferitelor comisii parlamentare pe chestiuni ce privesc competentele acestora pe justitie.

In al doilea rand, dupa ce am fost contactata de doamna premier pentru a mi se propune sa preiau Ministerul Justitiei, discutia cu domnia sa a privit strict obiectivele pe care le-as urmari ca ministru al justitiei si conditiile in care le pot implementa.

Nu am avut nici o discutie legata de vreo candidatura la prezidentiale ori la vreo alta functie.

Am vazut, insa, speculatiile din spatiul public pe aceasta tema, ce au pornit de la declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, care s-au accentuat dupa ce presedintele Iohannis a refuzat numirea in termeni care a revoltat foarta multa lume.

Cred ca aceasta revolta a si determinat multi cetateni sa imi scrie public si privat pentru a ma incuraja, de aceea profit de aceasta ocazie pentru a le multumi tuturor pentru incredere.

Controversa demisiei din magistratura

Capital: A existat saptamana trecuta o dezbatere legata de demisia dumneavoastra din magistratura. Ce s-a intamplat de fapt cu demisia dumneavoastra?

Dana Girbovan: In momentul in care mi-am inaintat demisia am anuntat transparent, in mod public, ratiunea acestui gest: odata ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justitiei, mi se pare firesc sa imi dau demisia din magistratura, pentru ca procedura efectiva de numire sa poata fi initiata.

Cele doua proceduri – demisia si numirea in functie – urmau sa mearga in paralel, deoarece momentul in care survenea incompatibilitatea propriu zisa era acela in care intram in exercitiul functiei de ministru.

Din punct de vedere legal, procedura demisiei urmeaza urmatorii pasii: depunerea demisiei, hotararea sectiei prin care se ia act de aceasta, redactarea si semnarea hotararii sectiei (termenul maxim de redactare este de 20 de zile), inaintarea hotararii sectiei catre Presedinte, emiterea decretului prezidential de eliberare din functie si publicarea decretului in Monitorul Oficial. Incetarea din functie are loc la data publicarii.

In momentul in care presedintele a declarat ca respinge propunerea, ratiunea pentru care mi-am anuntat demisia din magistratura nu a mai subzistat, asa ca mi-am retras demisia, cerand Sectiei pentru judecatori a CSM sa ia act de acest lucru. Optiunea de acum este in perfecta concordanta cu optiunea initiala.

Contrar speculatiilor aparute imediat in presa, o astfel de retragere a demisiei nu este nicidecum fara precedent, existand inclusiv jurisprudenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in acest sens, care, de mai bine de 10 ani, confirma validitatea unui astfel de act.

Din punct de vedere legal lucrurile sunt simple: demisia este un act unilateral, ce devine irevocabil in momentul in care produce efecte juridice. In cazul magistratilor, efectul demisiei se produce prin eliberarea din functie, care are loc in momentul publicarii decretului Presedintelui in Monitorul Oficial. Pana in momentul publicarii decretului prezidential de eliberare din functie demisia nu produce efecte, magistratul avand deplina libertate de a si-o retrage, iar Sectia pentru judecatori poate doar lua act de aceasta.

Cum a luat decizia

Capital: Au existat voci care au spus ca v-ati afectat imaginea prin acceptarea propunerii de a prelua ministerul justitiei in acest context. Ce le raspundeti?

Dana Girbovan: Deciziile nu mi le iau in functie de calcule privitoare la imagine, ci de valorile in care cred. Atunci cand iau o deciziei nu pun niciodata aparenta in fata realitatii, ori forma inaintea fondului.

Daca eram preocupata de imaginea mea, nu as fi vorbit niciodata despre ingerinta serviciilor de informatii in justitiei si nici despre abuzuri, mai ales intr-o perioada in care mi-ar fi fost mult mai benefic pentru imagine sa ma situez fara nuante si critici de partea majoritatii aplaudate de ambasade si Comisia Europeana. Tocmai pentru ca, raportat la valorile democratice, am vazut ca lucrurile nu erau in regula am vorbit, stiind exact ca imaginea justitiei vazuta reductiv doar prin prisma anticoruptiei, mult laudata la acea vreme si data ca exemplu in regiune, era departe de realitatea prezentata. Timpul mi-a dat dreptate.

Cand am acceptat propunerea de a prelua portofoliul justitiei, am facut-o stiind exact ce am de facut si cu deplina incredere ca, daca as fi fost numita, as fi facut ceea ce mi-am propus.

Am cantarit foarte mult toate argumentele, iar decizia nu a fost una usoara, tocmai din cauza contextului actual. Intr-un discurs din 1990, Vaclav Havel a spus: „Libertatea şi democraţia presupun, implicit, atitudinea activ participativă a fiecăruia dintre noi, rezultând că acela care vorbeşte despre ele isi asumă pe deplin răspunderea.“

“Isi asuma pe deplin raspunderea” a fost cheia care m-a determinat sa accept propunerea de a face ceea ce am cerut ani de zile altor ministri ia justitiei sa faca. Povara responsabilitatii este mult mai usoara in vremuri linistite, cand sunt suficiente alte persoane competente dispuse sa ocupe un astfel de portofoliu. Asumarea raspunderii este, insa, cu atat mai importanta cu cat contextul este mai complicat.

Capital: Veti ramane o voce în spațiul public?

Dana Girbovan: Evident. Voi continua sa vorbesc despre valorile democratice in care cred si pentru apararea carora am luptat de ani de zile: justitie independenta, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, repunerea omului in centrul interesului statului si al justitiei.

Voi vorbi, de asemenea, public despre toate problemele cu care se confrunta justitia si voi demasca public orice actiuni, indiferent din partea cui vin, care reprezinta pericole pentru independenta justitiei sau pentru drepturile si liberatile fundamentale ale fiecarui cetatean.

”Se vorbeste prea putin despre valorile democratice”

Capital: Credeti ca proiectul dumneavoastra de conform caruia ~omul trebuie sa fie repus in centrul interesului statului si al justitiei~ se poate realiza doar prin implicare civica sau este nevoie si de una politica?

Dana Girbovan: Repunerea omului in centrul interesului statului si al justitiei nu este un proiect al meu, ci este conceptul in baza caruia s-au dezvoltat democratiile vestice. Acest concept face diferenta dintre o democratie si o tiranie: daca intr-o democratie centrul este omul cu drepturile si libertatile lui indeniabile, intr-o tiranie centrul este statul (identificat cu cel care-l conduce).

Din pacate, spatiul public romanesc este ocupat de atacuri la persoana si prea putin se vorbeste despre valorile democratice care au creat ceea ce noi numim azi “civilizatia occidentala”.

Voi vorbi mai des despre exact despre aceste valori, care au facut diferenta fundamentala dintre democratie si tiranie: statul a fost facut pentru om, si nu omul pentru stat.

