Criza energetică ne-a întors în trecut, pe vremea când statul lua deciziile majore în ceea privește economia țării. În prezent, oficialii europeni discută despre plafonarea și compensarea prețurilor la energie și despre ajutoare financiare oferite cetățenilor europeni pentru a putea face față scumpirilor actuale.

În prezent, economia de piaţă şi conceptul pieţei care reglează cererea şi oferta sunt doar teorii din manualul de economie. În realitate, marii producători de energie, ba chiar şi multinaţionalele, fie așteaptă să fie ajutate de către guverne pentru a nu da faliment, fie se supun deciziilor UE de a-și plafona profiturile, în cazul în care fac parte din grupulor celor care vor profita de pe urma scumpirii prețurilor la energie.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunța, recent, că statele membre UE sunt obligate să reducă consumul de energie electrică cu 5% în orele de vârf. Totuși, anumite detalii nu se leagă în deciziile politice din ultima perioadă şi multe dintre ele par secvenţe desprinse din teatrul absurd. Despre toate acestea, au vorbit Bogdan Comaroni şi Tavi Hoandră în cadrul podcastului EVZ Play de pe canalul de Youtube EVZ Capital.

Tavi Hoandră e ferm convins că Bruxelle-ul nu este interesat de soarta oamenilor

Deși ne obligă să reducem consumul de energie în plin sezon rece, „îmbuibații ăștia de la Bruxelles, ăia au toți 25 de grade în casă, ăia merg în excursii, merg cu jet-uri, au toți mașini, pe ăia nu o să-i intereseze” de soarta noastră, susține ferm Tavi Hoandră.

„Eu nu am o problemă, dar să-i văd pe ăștia, pe noii trotinetiști, să-i văd cum le îngheață mâinile pe laptop, că mie mi-au înghețat pe pix. Prima mea carte am scris-o la lumina lămpii, era una mai frumoasă decât felinarul tău, avea baza de sticlă. Am scris prima carte la mașina de scris”, a povestit, joi, Tavi Hoandră.

„Octavian, mă auzi? Au știut ăia la Securitate pe vremea aia de ce te-au legat de calorifer”, l-a întrerupt Bogdan Comaroni.

„Urmează și asta, ce prezintă Robert acum e doar partea pe care poate să o desconspire. În spate există și legatul de calorifer și procesele inventate și cenzura pe Facebook. Așa mergea și în comunism. Pe față era să economisim, să refolosim, cei trei de R. Lasă că e bine să-și aducă aminte și băieții aceștia.

Ce mi-e ciudă mie e de îmbuibații ăștia de la Bruxelles, ăia au toți 25 de grade în casă, ăia merg în excursii, merg cu jet-uri, au toți mașini, pe ăia nu o să-i intereseze”, a completat Tavi Hoandră.

Criza energetică a fost creată de UE

La rândul său, Bogdan Comaroni susține ferm că actuala criză energetică, care a atras cu sine o serie de scumpiri, a fost creată de către Uniunea Europeană, la fel cum a fost creată și criza pandemică din 2020. Potrivit spuselor sale, în curând, oficialii europeni vor crea și o criză alimentară.

„Ai văzut că Ursula când a anunțat treaba asta, că nu se bagă plafonarea, să facă jocul cu Norvegia, cu băieții deștepți, că lumea trebuie să înțeleagă acum, că în Europa, pe modelul românesc, nu că ei nu ar fi avut, băieții lor deștepți din energie au zis nu cu plafonarea să fim la liber. Apoi a venit șmecherul nostru Virgil Popescu, care a zis nu să nu se plafoneze doar ăla rusesc, să fie totul și pe curent și pe gaze.

Apropo, noi în România suntem la zi cu toți băieții deștepți, suntem cei mai buni din Europa, suntem în top. A venit să lucrăm acum pentru băieții deștepți pentru că tot ce se reduce și reducerile astea de 5% se fac pe reducerile astea de la stat. O să zic mai încolo si ce tunuri se dau că au ajuns să înclocuiască vaccinurile cu becurile. Acum dacă ai văzut, totul se înlocuiește. Practic mecanismul e foarte simplu, se creează problema, ei o crează, cu e depildă situația cu Ucraina, cu Putin, cu ăștia care au nu știu ce și Ursula când a anunțat era îmbrăcată în culorile Ucrainei.

Se vorbea acolo ca la tâmpiți, deci cine a creat problema asta energetică, existând dinainte de Putin, că vorbeam cu Robert din toamna anului trecut. Vorbim și cu puțin cinism, Ucraina nu era în UE, deci noi puteam să luam atitudine declarativ, să zicem că Putin e un nesimțit cu ce face acolo, lăsând la o parte că el a intrat acolo din 2014. Deci dacă nu veneau astea și zicea Uniunea băgăm și sancțiuni și lăsau problema internă lui Putin și lui Zelenski si cu tot ce era la nivel declarativ.

Deci dacă UE nu ne băgam să punem sancțiuni și să furnizăm armament, atunci rușii nu mai aveau de ce să taie gazul, să taie toate facilitătile pentru curent și așa mai departe. Ca să înțeleagă lumea, problema e creată de UE, ea creează problema, cum a făcut cu COVID-ul, cu vaccinurile, cu tot. Acum cu becurile, urmează criza alimentară, toate vor fi la fel. Deci au creat problema, apoi sar brusc ca și cum nu ar fi făcut nimic, apoi vin cu soluții din care se îmbogățesc ei”, a explicat Bogdan Comaroni.

Întreaga emisiune poate fi urmărită pe canalul de YouTube EVZ-Capital.