Petre Mihai Băcanu a ieșit din închisoare odată cu începerea Revoluției, pe 22 decembrie 1989, unde fusese aruncat pentru scoaterea unui ziar clandestin anticomunist, jurnalistul avea să preia frâiele cotidianului România Liberă și să contribuie substanțial la democratizarea României. Extrem de discret, în ultimii ani Petre Mihai Bacanu a ales tăcerea. Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea l-au invitat în podcastul Hai România pentru a afla mărturii unice despre personaje istorice. Printre alții, reputatul jurnalist i-a cunoscut bine pe liderul țărănist Corneliu Coposu și pe Regele Mihai.

Întâlnirea lui Petre Mihai Băcanu cu Regele Mihai

Acesta a povestit clipe unice din timpul vizitei istorice a Regelui Mihai și a Reginei Ana din 1992, de Paște, când un milion de români au inundat străzile Capitalei dorind să îl salute pe monarh. Acestuia nu i s-a permis să țină un discurs în Parlament și le-a vorbit românilor de la balconul camerei de hotel unde era cazat. Jurnalistul de la România Liberă a mărturisit că s-a ocupat personal de această vizită.

„Erau un milion de oameni în Piață (n.red. – Piața Palatului), vă dați seama? Prințul Nicolae se chinuia să se urce și el, atunci i-am făcut semn Părintelui Marchiș să-l ia în brațe. (…) Atunci ar fi fost o șansă monarhia pentru România. Era o mare șansă. Eu am fost implicat atunci pentru că credeam că monarhia este o soluție”, a spus Petre Mihai Băcanu, adăugând că a ajuns să îl cunoască îndeaproape pe Mihai I de Hohenzollern datorită susținerii sale față de monarhie.

Regele Mihai nu a luat cu el o avere atunci când a părăsit România

Petre Mihai Băcanu a avut astfel acces la o serie de documente secrete ale Casei Regale, inclusiv un document care atestă faptul că monarhul nu a luat o avere cu el în momentul exilului, așa cum s-a vehiculat.

„Am făcut foarte multe, cred că aș putea să scriu și o carte despre capitolul monarhie. De pildă am găsit un inventar care s-a făcut după expulzarea Regelui cu obiectele de la Palatele Regale. Documentul este extraordinar de interesant pentru că o mie de vorbe despre faptul că el nu a plecat cu nimic din bogățiile României n-au valoare ca acest document. Este semnat de oameni importanți printre care și Petre Comarnescu, pentru că era vorba de valori, de picturi.

Au verificat și Peleșul, tot ce însemna proprietatea Casei Regale. Au consemnat acolo și câteva grame de aur de la niște bijuterii cu defecțiuni. S-a consemnat contra că Ceaușescu a vrut să mobileze palatul de la Snagov, a dat ordin să se ia obiecte confiscate Regelui. S-a făcut al doilea inventar, pentru că majoritatea ajunseseră recuzită la Buftea. S-a consemnat în aceste documente și un pandantiv pe care i l-a dat Dej fetei lui Tito. Deci nu a dispărut nimic de acolo fără să se știe. E documentul fantastic care dovedește că Regele nu a plecat cu nimic din țară decât două sau trei mașini pe care le-a luat în vagon”, a povestit jurnalistul.

Petre Mihai Băcanu, despre Corneliu Coposu

Întrebat de ce era atât de special liderul țărănist Corneliu Coposu și de ce a rămas un model, fostul redactor-șef România Liberă a apreciat că este vorba, în opinia sa, de experiența închisorii. Coposu a fost un om politic unic, a observat Petre Mihai Băcanu.

„Nu am mai întâlnit un om politic de talia lui Coposu. Închisoarea l-a făcut special (n.red. – Coposu a stat 18 ani în închisoare, din care 6 ani în recluziune totală). Eu am stat doar 6 luni în izolare că-mi pierdusem vocea, de-asta am vocea voalată și acuma. Nu vorbești cu nimeni. Când am ajuns în fața anchetatorului, l-am înțeles pe Coposu ce a însemnat 6 ani singur într-o celulă”, a mărturisit renumitul jurnalist în studioul EVZ-Capital.

Interviul de colecție cu Petre Mihai Băcanu poate fi vizionat AICI.