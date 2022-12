Fostul secretar general și vice-președinte al PNȚCD, Liviu Petrina a vorbit cu entuziasm despre înființarea partidului și prin ce a trecut până la realizarea acestui proiect.

Aveam regretul că nu făcusem mare lucru până atunci

„Ioan Alexandru ne-a spus în genunchi să facem un partid. Am vrut o hârtie să facem o proclamație și să mergem la tipografiei. Ioan Alexandru a zis că trebuie un nume. Simplu! Partidul Creștin Român. PCR nu merge! Iftene Pop a zis că punem și național. Partidul Creștin Național. Eram în entuziasm.

Aveam regretul că nu făcusem mare lucru până atunci. Facem Partidul Creștin Național, punem și țărănesc. Iftene Pop l-a învățat pe Ioan Alexandru să-i facă un imn lui Maniu, publicat în 87. Cenzura a acceptat, doar să nu fie imn pentru Iuliu Maniu, așa că Ioan Alexandru a zis „Iulia Alba”.

Am mers la tipografie cu această proclamație cu Ioan Alexandru, Iftene Pop și Victor Negară, ce umbla cu Ioan Alexandru prin țară, pe la mănăstiri. Toți directorii instituției au fost aduși la muncă. L-am rugat pe director să-mi tipărească proclamația. 5.000 de exemplare erau cam 300 de lei. Ne-a scos din cameră, ne-a spus că are de dat un telefon. A venit afară cu hârtia, probabil s-a consultat cu cineva și a zis că o tipărește fără ,,Așa să ne-ajute Dumnezeu!”.

Ioan Alexandru era preot și s-a enervat atunci. S-a dus deasupra directorului, l-a luat de umeri și a zis „Ceri poetului Ioan Alexandru, care a publicat poezii creștine sub teroare atee de stat să scoată pe Dumnezeu din proclamația de partid? Cum îți permiți?! Te bag în pământ!” Directorul ne-a spus că este răspunderea noastră.

A făcut imediat, iar până la miezul nopții erau gata 5000 de exemplare. L-am rugat pe Negară, după ce se termină totul, să vină la mine acasă și să mergem să lipim prin oraș afișele. A adunat foarte mulți oameni, avea el o grupare ,,mansarda”, pe aceeași linie cu noi. Până dimineața a umplut orașul de aceste afișe. Dimineața, a venit pe la 7 la mine, mă pregăteam să merg la gară. Sora mea îmi trimisese ceva pentru Crăciun.

Am pus sediul la Titulescu, unde aveam eu două birouri. Casa Titulescu avea multe spații de protocol și acolo am fixat sediul. În 23 am început să facem membri. Ion Puiu și Dumitrescu au venit la mine și au întrebat „Voi sunteți urmașii partidului lui Maniu?”. Ne-au întrebat de ce avem numele și le-am explicat cum l-am ales”, a declarat Liviu Petrina.

Liviu Petrina, despre Corneliu Coposu

În ceea ce-l privește pe Corneliu Coposu, el spune că „face parte dintr-o elită, dintr-o dinastie a oamenilor politici transilvăneni”.

„Pe Coposu îl cunoșteam din 1973 de la un avocat din Dej, care locuia în București, anume Mărgineanu, care a fost președintele Asociației Refugiaților din Transilvania. În perioada 40-44 au fost mulți refugiați din țară. Tatăl meu în cunoștea pe acest avocat. Am obținut de la un anume ministru adjunct, Traian Pop, ca numărul 4 din 88, dedicat Unirii să fie făcut de Corneliu Coposu. I-am explicat că el a fost secretarul lui Maniu, că este patriot. Atunci, cenzura era pusă la dispoziția șefului de revistă. Eu eram singur, eu hotăram.

Corneliu Coposu face parte dintr-o elită, dintr-o dinastie a oamenilor politici transilvăneni. Tatăl său a fost parlamentar, bunicul său a fost din neam cu Vaida Voevod, cu Coroianu, bărbați importanți. Familiile lui Rață, Maniu, Coposu au în spate generații de luptători pentru eliberarea românilor din Transilvania.

Românilor nu li s-au eliberat acolo acte de proprietate, decât dacă se declară unguri! Foarte mulți români au trecut în nobilimea maghiară. S-au ungurizat ca să aibă documente de proprietate asupra munților și pământurilor! În 26 am făcut fuziunea și noi am stăruit să se adauge la PNȚ și „creștin-democrat”.

Mai mult, am fost așa de îndrăzneți, că am cerut ca a doua zi după primele alegeri să se renunțe la național-țărănesc, să rămână doar creștin-democrat. Știam ce înseamnă creștin-democrația din Europa. Știam de Rațiu pentru că în Ministerul de Externe veneau ziare ale lui. Nouă ne ziceau „Școala ardeleană” și o legau de secția PNȚ. Domnul Meleșcanu a vrut să se înscrie la noi, dar nu l-am primit.

Corneliu Coposu a fost un intelectual de forță, cu doctorat în drept. Făcea foarte multe propuneri ca secretar general. Corneliu Coposu făcea completări și modificări extraordinare ale textelor. Ne minunam ce profunzime avea!”, a spus Petrina.

PNȚCD este un tezaur care rămâne intact

Potrivit fostului secretar general și vice-președinte al PNȚCD, partidul este în continuare „un tezaur care rămâne intact, la dispoziția poporului”.

„Eu cred că PNȚCD nu a fost distrus. Este un tezaur care rămâne intact, la dispoziția poporului. Este în neputință pentru că a ajuns pe mâna unui renegat. A unuia care face serviciul dușmanilor poporului români! S-a văzut că este filo-rus. Mai multe acte ale sale l-au arătat a fi acolo.

El face serviciul rușilor, cei care ne-au luat tezaurul. S-au născut mai multe partide din PNȚ. Avem tot felul de rezerve unii față de alții. Nu am fost noi îndeajuns de vrednici”, a mai spus Liviu Petrina în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube EVZ Capital.