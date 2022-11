Liviu Petrina, fostul secretar general și vice-președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, a vorbit, în podcastul Evenimentul Istoric de vineri, după 32 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, în compania jurnalistei Alice Barbu, despre ascensiunea sa în Partidul Comunist Român.

Mai mult, având privilegiul de a fi translatorul lui Nicolae Ceaușescu în Japonia, Liviu Petrina a reușit să-l cunoască îndeaproape pe fostul conducător comunist și pe soția sa, Elena Ceaușescu.

„Eu l-am cunoscut destul de bine pe Ceaușescu, am fost traducătorul lui de limba japoneză, am petrecut aproape o lună în Japonia cu acest cuplu și am auzit și înțeles multe. Ceaușescu era controlat de Elena Ceaușescu.

Nu pot să vă spun tot ce s-a întâmplat cu acest cuplu, pentru că din pricina meseriei trebuie să respect un anumit cod, ei au fost conducătorii unui stat criminal. Au fost urmașii unui preot satanist. În 65, Ceaușescu a cerut Tezaurul”, a explicat Liviu Petrina.

De asemenea, Liviu Petrina a povestit cum a ajuns să fie dat afară dintr-o ședință de partid și care au fost motivele pentru care are dosar la Securitate.

„A fost o ședință de minister, Comitetul de Partid Lărgit, destinată pregătirii sărbătoriri a 60 de ani de la marea unire, oamenii trebuiau să vină cu idei, iar eu am susținut ceva ce nu i-a plăcut lui Macovescu care m-a pus să părăsesc ședința. Eu m-am opus, spunându-i că nu sunt sluga lui. A doua zi m-a dat afară de la Direcția Politică și m-a pus la Direcția de Presă.

Eu știu cum a ajuns Ștefan Andrei în locul lui Macovescu, acesta juca șah cu Ceaușescu, jucând șah Ștefan Andrei i-a spus ce s-a întâmplat la externe, adică întâmplarea cu mine, când Macovescu a vrut să mă dea afara și eu n-am ieșit. Atunci Ceaușescu i-a spus lui Ștefan Andrei că el va fi următorul ministru de Externe”, a mai explicat fostul translator al lui Ceaușescu.

Legăturile cu Securitatea

De asemenea, după mai bine de trei decenii de la finalul regimului comunist din România, Liviu Petrina a vorbit despre modul în care a fost racolat de fosta Securitate.

„Când am fost la ministerul de Externe, în același birou cu noi era și cineva din biroul de la contrainformații, așa este peste tot. În ministerul de Externe nu simțeam că suntem racolați de securitate. Noi simțeam imediat care este informator sau nu, pentru că apărea un coleg nou în birou pe care șeful ne punea să îl instruim și așa constatam că el cunoaște mai multe informații ca mine.

Da, și eu am făcut informări către Securitate. Eu am cinci dosare la securitate, 4 de urmărire, am fost patru luni urmărit non-stop. Eram suspectat că aș fi în colaborare cu organele de securitate japoneze”, a mai explicat acesta.

Cum era viața în școlile comunismului?

Liviu Petrina a mai povestit în podcastul de vineri că a devenit membru de partid în anul 1973, după ce a fost plecat în Japonia timp de trei ani.

„Mie la Facultatea de Drept mi-au respins dosarul, acolo erau dosare putrede, puteai să iei note oricât de bune, chiar și așa erai trecut sub linie, nu aveai ce să faci. Idealul meu pe acea vreme era să mă fac avocat, îmi doream foarte mult să lucrez în acest domeniu. Am citit 80 de cărți în patru zile.

În 1963 a venit Ion Gheorghe Maurer la Cluj, acesta era prim ministru comunist și deputat la Cluj, timp de două zile a prelucrat declarația din 1964, cu un an și o lună înainte de a se publica declarația. Acesta a prezentat feuda dintre chinezi și ruși din perspectiva Partidului Comunist, erau și confruntări militare. Noi am luat o poziție neutră, adică pro-chineză. Eu pe acea vreme am lucrat și într-o redacție, și am avut ocazia să plec cu secretarul general într-o deplasare care se numea: Campania agricolă de primăvară, pe 9 martie 1973.

Noi în ziar am publicat despre această campanie, însă acolo nu s-a vorbit deloc despre agricultură, acolo Maurer ne-a spus despre conflictele între ruși și chinezi. Pentru mine toată această situație devenise foarte interesantă, la mine trei membri ai familiei au murit în împrejurări foarte stranii, ei au fost asasinați de regim.

Eu știu cum era comunismul în Rusia, tata a fost și a luptat acolo apoi s-a întors acasă. Pe acea vreme era o deschidere foarte mare din partea Asiei către Occident, In 1965 japonezii au propus un schimb de diplomați. Era dorința de independență față de ruși”, a mai completat translatorul de limbă japoneză al lui Ceaușescu.