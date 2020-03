Capital: Care este impactul coronavirus asupra modurilor de transport de marfă și a lanțurilor de aprovizionare?

Adina Vălean: Am să încep cu transportul rutier, care în acest moment e 75% din totalul de transporturilor de mărfuri în Uniune. Impactul negativ asupra lui vine mai ales din introducerea controalelor la frontiere, între statele europene. În transportul rutier, de exemplu, am văzut cozi de până la 40 km la anumite granițe weekendul trecut, am avut blocaje și la granițele României, dar și în statele vestice. Dincolo de recomandările pe care le dă Comisia, dincolo de abordarea coordonată, există și eforturi la nivel politic, de mediere a acordurilor între state. Am fost în permanent contact cu miniștrii de transporturi din țările unde au fost probleme. Totuși, pentru asta am găsit o soluție coordonată, prin crearea unor culoare verzi care să fluidizeze traficul de marfă.

Și aviația a fost lovită puternic. Asistăm la o diminuare a capacității de transport de marfă cu avionul, prin anularea avioanelor cu pasageri care transportau și marfă. În această privință, în această săptămână, Comisia va adopta un ghid care conține recomandări pentru statele membre în privința transportului de marfă cu avionul, ghid care va limita efectele negative pentru acest sector.

Deși transportul maritim de marfă e mai puțin afectat per total, porturile europene au cunoscut o scădere de aproape 40% a intrărilor de mărfuri din China. Această scădere, de pildă, afectează pe lanțul de transport și transporturile fluviale, și pe cele cu trenurile de marfă.

Capital: De ce erau necesare culoarele verzi și ce este un culoar verde?

Adina Vălean: Comisia a prezentat alaltăieri recomandări cu privire la introducerea culoarelor verzi pentru decongestionarea traficului la frontierele noastre interne. Un culoar verde este o bandă rapidă, desemnată de statele membre, la trecerea frontierelor de-a lungul rețelei TEN-T. Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), compusă din cele mai importante artere rutiere, feroviare și fluviale și care include porturi, aeroporturi și terminale multimodale, joacă un rol esențial pentru in circulația mărfurilor. Culoarele verzi trebuie să fie deschise tuturor vehiculelor de marfă care transportă orice tip de bunuri, inclusiv cele esențiale precum materialele medicale. Cu noile culoare verzi, trecerea frontierei, inclusiv verificările și screeningul stării de sănătate, nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute. Prin urmare, procedurile de trecere a frontierei pe culoarul verde ar trebui să fie reduse la minimum și simplificate la ceea ce este strict necesar, orice verificare trebuie făcută fără ca șoferii să părăsească cabina. Statele membre nu ar trebui să solicite ca lucrătorii din transport să poarte un certificat medical pentru a dovedi ca sunt sănătosi.

Șoferilor de vehicule de marfă le-ar trebui actul de identitate și permisul de conducere și, dacă este necesar, o scrisoare de la angajator. Prezentarea electronică a documentelor este, în viziunea mea, cea mai bună metodă. De asemenea, acest ghid legat de culoarele verzi are multe prevederi pentru protecția și ajutorul lucrătorilor din transporturi, acum în prima linie a frontului în această criză. Îmi exprim gratitudinea și admirația pentru munca lor.

Capital: Ce măsuri legate de transport au fost luate de Comisia Europeană?

Adina Vălean: O să vă dau câteva exemple care au fost realizate înainte de culoarele verzi. De curând, am publicat linii directoare privind modul în care anumite dispoziții din legislația UE privind drepturile de călătorie ar trebui aplicate în contextul coronavirusului. Liniile directoare asigură claritatea și securitatea juridică pentru toți cei implicați. Pasagerii pot fi asigurați că drepturile lor sunt protejate. De exemplu, dacă călătoria lor este anulată, pot alege între rambursare, rerutare sau călătorie la o dată ulterioară. În același timp, liniile directoare clarifică faptul că circumstanțele actuale sunt „extraordinare” si nu se poate acorda compensație în cazul anulării zborului cu mai puțin de două săptămâni înainte de data plecării.

Coronavirusul are un impact major asupra industriei aviației internaționale și europene. Situația se deteriorează zilnic și se așteaptă ca traficul să continue să scadă în zilele următoare. Pentru a veni in sprijinul liniilor aeriene, Comisia Europeană și-a propus să elimine temporar obligația de utilizare a sloturilor la aeroporturi în conformitate cu legislația UE. În circumstanțe normale, companiilor aeriene le sunt alocate sloturi pe aeroporturi. Acestea trebuie să utilizeze cel puțin 80% din alocare sau riscă să piardă sloturile în anul următor.

Împreună, Comisia și Agenția pentru Siguranța Aviației din Uniunea Europeană au emis îndrumări destinate să reducă riscul de răspândire a coronavirusului. Ghidul acoperă dezinfectarea avioanelor, precum și procedurile în cazul pasagerilor potențial bolnavi.

Urmează, așa cum v-am spus, ghidul de recomandări pentru transportul aerian de marfă.

