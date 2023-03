Presa americană a relatat că un tribunal din New York a amânat o potențială punere sub acuzare penală a fostului președinte american Donald Trump până posibil săptămâna viitoare. Acuzația s-ar referi la informațiile potrivit cărora, în 2016, Trump a plătit 130.000 de dolari actriței porno Stormy Daniels în schimbul tăcerii acesteia cu privire la presupusa lor relație.

Trump, un miliardar republican în vârstă de 76 de ani, care speră să recâștige Casa Albă în noiembrie 2024, este așteptat să se prezinte în fața unui tribunal din New York pentru a face față acestor acuzații.

Procuratura districtului Manhattan îl investighează de ani de zile pe Donald Trump, iar săptămâna trecută, procurorul Alvin Bragg, un ales democrat, părea să fie pe punctul de a anunța o acuzație penală istorică împotriva celui de-al 45-lea președinte al Statelor Unite (2017-2021). Trump, care își avea reședința la Mar-a-Lago, în Florida, a provocat un scandal mediatic și politic proclamând pe rețeaua sa de socializare Truth Social, cu majuscule, că va fi pus sub acuzare și „arestat” la 21 martie. Cu toate acestea, procurorul Bragg a păstrat tăcerea și nu a rezultat nimic din anunțul lui Trump.

Miercuri, presa americană a speculat că un mare juriu, care este un grup de cetățeni care colaborează cu procurorul Bragg și care are largi puteri de anchetă, va vota asupra unei inculpări. Cu toate acestea, potrivit a două surse judiciare citate de The New York Times (NYT) și de publicația online Insider, reuniunea marelui juriu programată pentru miercuri a fost anulată. Insider relatează că juriul nu va vota decât la sfârșitul acestei săptămâni, deși ar urma să se reunească joi. Marele juriu se reunește luni, miercuri și joi.

Donald Trump nu ar fi arestat imediat

Nu ar fi vorba de o arestare imediată dacă Donald Trump ar fi pus sub acuzare. El ar trebui să se prezinte în Manhattan, ceea ce ar putea dura câteva zile. După ce se va preda de bunăvoie, i s-ar prezenta acuzațiile și ar fi arestat pentru scurt timp, eventual din motive simbolice.

După ce ar fi fotografiat, i s-ar lua amprentele digitale și ar fi încătușat pentru câteva minute, fostul președinte, care a perturbat echilibrul puterii în Statele Unite începând din 2016, ar fi eliberat.

Între timp, la New York se fac pregătiri în așteptarea sosirii sale. Poliția din New York a ridicat bariere metalice în fața Palatului Justiției și a Trump Tower și va exista o prezență sporită a poliției în cele cinci cartiere ale orașului pentru a preveni orice potențiale confruntări. În ciuda faptului că în prezent nu există amenințări credibile în New York, se iau măsuri de precauție din cauza istoricului său de violență, scrie France Presse.

Fostul președinte american are deschise mai multe dosare pe numele său

Donald Trump, care se confruntă cu multiple provocări juridice, afirmă că nu a comis nicio abatere și că este vizat în mod nedrept de democrați. Cazul legat de scandalul Stormy Daniels este complicat din punct de vedere juridic, iar justiția din New York încearcă să stabilească dacă Trump a încălcat legile privind finanțarea campaniei electorale sau a făcut declarații false plătind-o pe Stephanie Clifford, cunoscută și sub numele de Stormy Daniels, înainte de alegerile prezidențiale din 2016.

Plata ar fi fost făcută pentru a o împiedica pe Clifford să dezvăluie o relație extraconjugală pe care Trump a avut-o în urmă cu 10 ani. Săptămâna trecută, ancheta s-a intensificat după ce Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump, a depus mărturie în fața unui mare juriu, iar Clifford a cooperat cu procurorii.

Lui Trump i s-a cerut să vorbească în fața marelui juriu și le-a cerut susținătorilor săi să manifesteze și să „recupereze” Casa Albă la următoarele alegeri prezidențiale.

El a mobilizat un număr mic de protestatari la New York și în Florida, dar autoritățile sunt îngrijorate de posibile violențe similare cu asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, când Trump și-a încurajat susținătorii să conteste rezultatele alegerilor și a afirmat fără temei că victoria sa a fost furată de președintele Joe Biden.