Respirația pe nas asigură activitatea cerebrală stabilă şi reglează pulsul

Potrivit Sciencefocus, respirația pe nas asigură activitatea cerebrală stabilă şi reglează pulsul. De asemenea, respirația pe nas asigură oxigenul din sânge. În schimb, respiraţia pe gură presupune câteva aspecte negative, deoarece poate provoca o serie de probleme de sănătate.

De ce este mai bine să respirăm pe nas

Suntem tentați să credem că aerul este aer și atât și, câtă vreme ajunge suficient de mult în corpurile noastre, nu e nicio diferență în modul în carerespirăm. Complet fals, spun specialiștii. Mecanica respirației înseamnă că aerul care a intrat prin nas este diferit de aerul respirat pe gură.

„Motivul pentru care acest lucru este atât de important e că, atunci când respirăm, pe nas, forțăm aerul să treacă prin structuri foarte complicate. Și, pe măsură ce aerul este forțat să treacă prin aceste structuri, este încălzit, umidificat și filtrat”, spune James Nestor, jurnalist și autorul cărții ”Breath: The New Science of a Lost Art”. „Deci, acel aer, când ajunge în plămâni, poate fi mult mai ușor încărcat în sistemul circulator”, adaugă el.

Nasul, prima noastră linie de apărare, inclusiv împotriva virușilor și bacteriilor

Sistemul de filtrare a nasului joacă, de asemenea, un rol important în sistemul imunitar. În primul rând, aerul trece prin firele de păr nazale, care captează polenul și alți alergeni. Aerul trece apoi în cavitatea nazală, care este căptușită cu mucus și filtre asemănătoare părului, numite cili vibratori și care au rol de filtru protector. Acestea stopează praful și chiar bacteriile. „Nasul este prima noastră linie de apărare, inclusiv împotriva virușilor și a bacteriilor”, spune Nestor.

Ce riscăm dacă respirăm pe gură

Studiile arată că respirația pe gură duce la o oxigenare deficitară a creierului și a inimii. În același timp, pentru că aerul nu mai este încălzit și purificat la trecerea prin nas, ajungând direct la amigdale și apoi în plămâni, infecțiile căilor aeriene devin tot mai frecvente, avertizează Nestor.

Dacă nu știți dacă respirați pe gură în timpul nopții, puteți afla, observând dacă v-ați trezit cu gura uscată. Dacă simțiți nevoia să beți multă apă sau dacă aveți o respirație urât mirositoare, s-ar putea să fie pentru că respirați pe gură. Sforăitul poate fi, de asemenea, un efect al respirației pe gură.