Într-o postare pe blogul personal, Adrian Năstase își avertizează foștii colegi. Mai exact, acesta vorbește despre provocările pe care social democrații le vor avea de depășit în următoarea perioadă, odată cu asumarea guvernării alături de PNL și UDMR.

Fostul premier anunță că multe persoane au privit intrarea PSD la guvernare ca o eroare, însă social democrații nu au putut să asiste nepăsători la haosul de pe scena politică.

Totodată, acesta susține că în opinia sa, PSD va trebui să dea dovadă de măsuri concrete pe toate domeniile, astfel încât speranța și încrederea cetățenilor să crească.

„Multi au considerat ca intrarea PSD la guvernare este o mare eroare. Este adevarat, din punct de vedere elctoral nu a reprezentat o idee foarte buna. Pe de alta parte, poti asista nepasator la adancirea crizelor in care guvernul coalitiei anterioare adusese tara? Poti asista nepasator la orientarea anti-nationala pe care mai ales componenta USR o imprimase guvernarii? Evident ca nu.

PSD va trebui, in opinia mea, sa dovedeasca, prin masuri concrete, ca propunerile din domeniul economic si social propuse vor face diferenta si vor genera incredere si speranta”, scrie Năstase.

Marele test al guvernului

Fostul premier a mai adăugat că acest lucru va fi destul de complicat având în vedere opoziția din Parlament, însă șansele sunt destul de mari. În ceea ce privește efectele la nivel local, Adrian Năstase precizează că au fost construite deja majorități care nu vor urma înțelegerile.

El a adăugat că un test important îl reprezintă construirea bugetului, dar și gestionarea reformelor care se regăsesc în PNRR. Adrian Năstase prevestește însă o perioadă complicată.

„Va fi complicat pentru ca opozitia din parlament, formata din Aur si Usr, se va mobiliza si va radicaliza segmentele de nemultumiti din populatie. Pe de alta parte, insuccese partiale vor genera reactii de opozitie interna in Psd si Pnl. Deocamdata, s-a pus la punct un mecanism de functionare a coalitiei la nivel central.

Ce se va intampla insa la nivel local? In anumite judete/localitati, s-au construit anumite majoritati care nu vor urma, in mod necesar, intelegerile de la centru. Un test important il va reprezenta construirea noului buget. La fel, gestionarea masurilor de reforma cuprinse in PNRR.

Noul guvern va trebui sa gestioneze nu doar crizele existente ci si pe cele care vor apare in curand in domeniul sanitar, economic si social. Va urma o perioada complicata…”, a mai scris Adrian Năstase pe blogul său.