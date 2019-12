Echipele de specialişti sanitar-veterinari fac zilnic controale pe durata sărbătorilor de iarnă, în special la comercializarea produselor alimentare, a anunțat ANSVSA.

Controale la foc continuu

Președintele Autorității, Robert Chioveanu, a precizat că acestea vor continua până în 7 ianuarie. S-au verificat în trafic aproape 10.000 de maşini care transportau animale vii, s-au luat probe din produse obţinute din lapte de vacă sau capră şi s-au verificat condiţiile de depozitare şi comercializare a legumelor şi fructelor, fiind identificate probe neconforme.

Șeful ANSVSA a anunțat controale la foc continuu, în care echipele de specialiști din domeniu sanitar-veterinar efectuează zilnic verificări în perioada Sărbătorilor de iarnă.

Ajutor de la Poliție

”ANSVSA-ul a reușit în această perioadă să facă un număr zic eu destul de mare de controale și am început în primul rând acum două săptămâni cu verificările în trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne și am declanșat o operațiune fără precedent împreună cu colegii de la Ministerul de Interne am făcut controale în trafic pentru limitarea circulației animalelor și în special a porcilor vii. Vreau să vă menționez că aceste controale vor continua până în data de 7 ianuarie 2020”, a arătat dr. Robert Chioveanu, citat de agrointel.ro.

”În baza protocolului pe care l-am încheiat cu Ministerul de Interne în data de 6 decembrie, numărul exact al mijloacelor auto care au fost oprite în trafic este de 9.454”, a mai arătat şeful ANSVSA.

Practici frauduloase la brânzeturi

El a precizat că o altă categorie de verificări a vizat identificarea practicilor frauduloase prin substituirea din adaosul de grăsimi în diverse brânzeturi din lapte de oaie și capră unde au fost recoltate 216 probe și s-au analizat până la data de 19 decembrie 172 de probe și au rezultat 16 probe neconforme.

Au fost identificate în următoarele județe: Brașov, București, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți și Tulcea.

Zeci de sancțiuni

O altă tematică de controale efectuate în această perioadă este efectuarea de verificări oficiale în sectorul de depozitare-comercializare legume/fructe. Aici au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale în valoare de 130.000 de lei și 48 de avertismente. Au fost prelevate 1463 de probe din care au rezultat 15 probe cu rezultate neconforme.

Șeful ANSVSA a mai arătat că aceste controale efectuate de către serviciile veterinare vor continua până în data de 7 ianuarie.

Probleme la carnea de porc

”Mai mult decât atât știți foarte bine că la nivelul circumscripțiilor sanitar veterinare la nivelul piețelor am informat cetățenii să poată veni, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, să efectueze examenele trichineloscopice.

Până la data de 23 decembrie au fost efectuate 118.000 de porci examinați și au fost identificați pozitiv un număr de 30 de porci domestici și 6 mistreți”, a mai punctat oficialul.

