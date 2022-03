Puțini oameni știu cine a fost, de fapt, Brent Renaud. Jurnalistul american mort duminică la Irpin, lucra pentru The Time Studios. Ediția americană Time a relatat se declară „devastată” de pierderea lui Brent Renaud.

„În calitate de regizor și jurnalist premiat, Brent a abordat cele mai dificile povești din întreaga lume, adesea alături de fratele său Craig Renaud. În ultimele săptămâni, Brent se afla în regiune și lucra la un proiect al TIME Studios axat pe criza globală a refugiaților. Inimile noastre sunt alături de toți cei dragi lui Brent. Este esențial ca jurnaliștii să poată acoperi în siguranță această invazie în curs de desfășurare și criza umanitară din Ucraina”, a postat Time.

Cine a fost Brent Renaud?

Jurnalistul american Brent Renaud a fost ucis duminică de forțele ruse în Ucraina. Se afla într-o mașină alături de Juan Arredondo și filmau plecarea unor refugiați din Irpin, când s-a tras asupra mașinii.

Brent Renaud, născut pe 2 octombrie 1971 în Tennessee, a fost un realizator de documentare şi fotograf care şi-a început cariera acoperind atacurile teroriste din 11 septembrie din New York şi războiul ulterior din Afganistan. Pentru New York Times, a urmărit cutremurul din Haiti, războiul drogurilor din Mexic şi a produs serialul TV „Off to War” despre o unitate a Gărzii Naţionale desfăşurată în Irak.

A regizat mai multe proiecte de televiziune şi film, inclusiv documentarul HBO „Dope Sick Love” şi serialul TV câştigător al premiului Peabody, „Last Chance High”.

În timpul anului său de bursă, Renaud a studiat efectele traumei şi bolilor mentale şi emoţionale asupra ratelor sărăciei şi violenţei în America.

SUA anunță „consecințe adecvate” Rusiei

Amintim că, SUA a anunțat deja „consecințe adecvate” Rusiei după uciderea jurnalistului american Brent Renaud, a declarat consilierul pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan. Vestea morții jurnalistului a fost „șocantă și îngrozitoare”, a spus acesta, iar oficialii americani se vor consulta cu cei din Ucraina pentru a stabili cum s-a produs decesul, potrivit Dailymail.

„Ei bine, acest lucru este evident șocant și îngrozitor”, a declarat Sullivan la NBC, duminică dimineață. „Tocmai am aflat despre asta când am intrat în direct aici”.

„Mă voi consulta cu colegii mei, ne vom consulta cu ucrainenii pentru a determina cum s-a întâmplat acest lucru și apoi pentru a decide și a executa consecințele corespunzătoare ca urmare a acestui lucru”, a adăugat consilierul lui Biden pentru securitate națională.