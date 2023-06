Cel puțin trei oameni și-au pierdut viața din cauza inundațiilor provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka, Ucraina, incident care a dus la inundarea a 30 de localități ucrainene și a peste 10.000 de hectare de terenuri agricole. În prezent, există temeri că bilanțul deceselor este mult mai mare, în special în regiunea ucraineană Herson, controlată de armata Rusiei.

„Cel puțin trei oameni au murit în urma inundațiilor provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka. Când podul Antonovski a fost aruncat în aer, ocupanții au luat toate bărcile. Există informații că rușii nu îi lasă pe oameni să iasă din zonele inundate”, a declarat primarul localității Oleșkî (Herson), aflat în exil, potrivit The Kyiv Independent.

Potrivit sursei citate anterior, până acum, în jur de 1.900 de cetățeni ucraineni au fost evacuați din zonele inundate. Conform unei evaluări întocmite de Departamentul de Stat din SUA, aproximativ 20.000 de cetățeni ucraineni vor trebui să fie evacuați.

„16.000 de locuitori sunt supuși unui risc imediat. Estimăm că 20.000 vor trebui să fie relocați”, a transmis un oficial american.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat soldații ruși că trag intenționat în echipele de salvare care încearcă să ajungă la sinistrații ucraineni.

„Când forțele noastre încearcă să ajungă la ei, sunt supuși tirurilor de armă de la distanță. În momentul în care echipele noastre încearcă să-i salveze, se trage asupra lor. Vom putea evalua consecințele abia peste câteva zile, când apa se va mai retrage.

Oameni și animale au murit. De pe acoperișurile caselor inundate oamenii văd trupurile celor înecați cum plutesc. Se poate vedea asta pe partea cealaltă. Este foarte dificil să ajungi la oamenii din partea ocupată a regiuni Herson”, a declarat președintele Ucrainei în cadrul unui interviu acordat pentru Bild.

Ministerul Apărării din Ucraina a transmis, de altfel, că mii de animale s-au înecat în urma inundațiilor, iar majoritatea oamenilor au rămas blocați în casele lor. În imaginile care circulă pe rețelele sociale se poate observa cum oamenilor blocați în case li se aruncă sticle cu apă potabilă din elicopter.

