Anca Neacșu vrea să divorțeze rapid de Serkan Yaman

Anca Neacșu, fosta membră a trupei ASIA, este în plin proces de divorț cu Serkan Yaman, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de zece ani. Vedeta a confirmat că este în plin divorț de soțul ei în urmă cu câteva luni, însă procesul de divorț nu s-a încheiat încă, iar artista de muzică pop nu a dorit să ofere detalii despre motivul separării lor.

„Da, este adevărat. De acum înainte, fiecare pe drumul lui. Am decis amândoi că așa este bine. Am fost căsătoriți zece ani. Atât am de comentat”, a spus Anca Neacşu într-o emisiuni TV, lăsând să se înțeleagă că este vorba despre o decizie comună.

În prezent, pe rețelele sociale nu mai există fotografii cu cei doi, semn că cei doi au uitat deja unul de altul. Vă amintim că Anca Neacșu este cea care a depus actele de divorț.

Potrivit FANATIK, în curând, se va împlini un an de zile de când vedeta a anunțat că divorțează de soțul ei, dar nimic nu s-a concretizat încă. În septembrie 2022, ea povestea că divorțul s-a pronunțat, însă instanța judecătorească i-a respins cererea de divorț.

Potrivit sursei citate anterior, judecătorii i-au respins cererea pe motiv că ar fi nefondată, iar o astfel de decizie, într-un astfel de caz, ar fi una rară. Mai exact, instanța judecătorească respinge cererile de divorț atunci când reclamantul nu aduce probe ori martori care să îi susțină cererea de divorț. În plus, soțul ei, Serkan Yaman, nu s-a prezentat la prima înfățișare din cauza unor probleme medicale.

În decembrie 2022, însă, Anca Neacșu a înaintat o nouă cerere de divorț.

Anca Neacșu a ieșit cu ochii în lacrimi din sala de judecată

Vă amintim că, în septembrie 2022, când instanța judecătorească i-a respins cererea de divorț, Anca Neacșu a ieșit în lacrimi din sala de judecată. Ea a mărturisit atunci că nu mai locuiește cu soțul ei de luni de zile și că a făcut mari sacrificii pentru a-și putea reveni.

„Acum nu știu de ce plâng, și în sală începusem puțin. De emoții, de emoții, pentru că n-am mai trecut niciodată prin așa ceva.”, a spus vedeta la acel moment.

Cei doi s-au căsătorit în 2012. Anca Neacșu a trăit șase ani în Turcia, țara natală a soțului ei, însă în ultima jumătate a mariajului lor s-au stabilit în România, nu departe de mama ei. Viața profesională i-au determinat pe cei doi să facă naveta de multe ori între România și Turcia. Anul trecut, vedeta spunea că au planuri mari și că își doresc copii.

„Pe plan personal, amândoi ne dorim multe. Ne dorim și copii, și vacanțe. Nu știu cum m-aș vedea ca mamă. Nu m-am gândit la asta, dar să știi că-mi plac foarte mult copiii. Când eram micuță, eu sunt din Tulcea, pe strada unde locuiam, am crescut toți copiii de acolo. Sora mea are gemeni, deci eu mă pricep la copii. Nu știu ce fel de mamă aș fi, cred că una cool”, declara, anul trecut, Anca Neacșu.